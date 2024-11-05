На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов

Метеорологи прогнозируют потепление на выходных, 9 и 10 ноября. Так, в субботу, ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Днем и вечером температура воздуха составит от +6 до +10 градусов, а ночью и утром столбики термометров опустятся до +4…+5 градусов.