На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов

Posted 5 ноября, 11:18
Published 5 ноября, 11:18
Modified 5 ноября, 11:19
Updated 5 ноября, 11:19
Метеорологи прогнозируют потепление на выходных, 9 и 10 ноября. Так, в субботу, ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Днем и вечером температура воздуха составит от +6 до +10 градусов, а ночью и утром столбики термометров опустятся до +4…+5 градусов.
Воскресенье — самый теплый и ясный день на неделе. В дневное время воздух прогреется до +11 градусов, а ночью — охладится до +3 градусов.
Ранее в некоторые районы Ростовской области уже пришла настоящая зима. Деревья покрылись инеем, дороги — льдом, а улицы — снегом.