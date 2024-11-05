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Posted 5 ноября, 11:18

Published 5 ноября, 11:18

Modified 5 ноября, 11:19

Updated 5 ноября, 11:19

На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов

На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов

5 ноября 2024, 11:18
Фото: Pxhere. На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов
На этой неделе в Ростове-на-Дону значительно улучшатся погодные условия: закончатся дожди, стихнет ветер, а также потеплеет до +11 градусов, следует из прогноза синоптиков.

Метеорологи прогнозируют потепление на выходных, 9 и 10 ноября. Так, в субботу, ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Днем и вечером температура воздуха составит от +6 до +10 градусов, а ночью и утром столбики термометров опустятся до +4…+5 градусов.

Воскресенье — самый теплый и ясный день на неделе. В дневное время воздух прогреется до +11 градусов, а ночью — охладится до +3 градусов.

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Ранее в некоторые районы Ростовской области уже пришла настоящая зима. Деревья покрылись инеем, дороги — льдом, а улицы — снегом.

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