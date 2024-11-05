Названы самые загруженные маршруты автобусов в Ростове-на-Дону

«Ведь на маршрут №71 выходит более 20 автобусов, и, разумеется, он будет провозить больше пассажиров чем аналогичный маршрут, где из-за недовыпуска выходит сильно меньше транспорта либо он имеет другой класс», — отмечает «Ростовский городской транспорт».