Названы самые загруженные маршруты автобусов в Ростове-на-Дону

Posted 5 ноября, 17:58
Published 5 ноября, 17:58
Modified 5 ноября, 17:59
Updated 5 ноября, 17:59
Самые популярные маршруты автобусов в Ростове — №71, 67, 4, 3, 83, 34, 80, 40, 33, 78. Большая часть из них связывает Западный жилой массив с центром. Именно эти автобусы перевозят больше всего пассажиров.
При этом аналитики отмечают, что в число самых загруженных маршрутов попали те, которые обслуживаются большим количеством транспорта.
«Ведь на маршрут №71 выходит более 20 автобусов, и, разумеется, он будет провозить больше пассажиров чем аналогичный маршрут, где из-за недовыпуска выходит сильно меньше транспорта либо он имеет другой класс», — отмечает «Ростовский городской транспорт».