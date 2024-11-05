rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 17:58

Published 5 ноября, 17:58

Modified 5 ноября, 17:59

Updated 5 ноября, 17:59

Автобусы, курсирующие между центром и Западным жилым массивом, перевозят больше всего пассажиров

Названы самые загруженные маршруты автобусов в Ростове-на-Дону

5 ноября 2024, 17:58
Фото: 1MI. Автобусы, курсирующие между центром и Западным жилым массивом, перевозят больше всего пассажиров

Аналитики назвали самые загруженные маршруты автобусов в Ростове-на-Дону

Автобусы, курсирующие между центром и Западным жилым массивом, перевозят больше всего пассажиров, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Самые популярные маршруты автобусов в Ростове — №71, 67, 4, 3, 83, 34, 80, 40, 33, 78. Большая часть из них связывает Западный жилой массив с центром. Именно эти автобусы перевозят больше всего пассажиров.

При этом аналитики отмечают, что в число самых загруженных маршрутов попали те, которые обслуживаются большим количеством транспорта.

«Ведь на маршрут №71 выходит более 20 автобусов, и, разумеется, он будет провозить больше пассажиров чем аналогичный маршрут, где из-за недовыпуска выходит сильно меньше транспорта либо он имеет другой класс», — отмечает «Ростовский городской транспорт».

В Ростове семь автобусов сняли с маршрутов из-за грязи и проблем с отоплением
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что треть автобусов не выходит на маршруты в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Итоги дня: в Ростовской области пережили шторм и ждут отставок вслед за губернаторомДвижение ограничат на четырех улицах РостоваБольше 20 автомобилей пострадали из-за штормового ветра в РостовеСтало известно, когда Ростов-на-Дону перестанут заливать дождиВодоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика