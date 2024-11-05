«Новый аварийный участок»: жителей города Гуково возмутило исполнение нового моста

Светлана объясняет, что маломобильные граждане не смогут пользоваться передвижением по мосту. Во-первых, подниматься на него предстоит в гору. Во-вторых, на протяжении участка пути регулярно встречаются ступеньки, преодолеть которые маломобильным гражданам будет нелегко. Да и их, по словам гуковчанки, в городе не настолько много. А мамы с колясками здесь вовсе не гуляют.