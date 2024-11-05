«Новый аварийный участок»: жителей города Гуково возмутило исполнение нового моста

Posted 5 ноября, 14:44
Published 5 ноября, 14:44
Modified 5 ноября, 14:46
Updated 5 ноября, 14:46
Напомним, что летом 2023 года RostovGazeta сообщала о перекрытии для движения моста на улице Магистральной в Гуково. Ограничение было связано с угрозой обрушения конструкции. По словам горожан, новый мост должны открыть к 1 декабря 2024 года. Однако его исполнение вызвало у горожан большие вопросы.
Гуковчане рассказывают, что мост связывает два основных района Гуково. Поселок Первый — это центр города, где располагается администрация. И Пятнадцатый — шахту «Антрацит», где находится больница.
Появление моста горожане ждали с нетерпением, поскольку из-за его отсутствия приходилось делать огромный крюк.
«У нас, как и в Ростове, есть часы пик, когда пробка может растянуться чуть ли не на восемь километров», — отмечает жительница города Светлана Авдеева.
Собеседница объясняет, что мост выходит на две транспортные развязки — два кольца с интенсивным движением.
«Я не знаю, кто делал такой уникальный проект нового моста, но посмотрите на видео! Ширина дороги от бордюра до бордюра всего 7,5 метров. Зато для маломобильных граждан с обеих сторон моста сделано по три с лишним метра, и еще и тротуар для пешеходов с обеих сторон!» — возмущается собеседница.
Светлана объясняет, что маломобильные граждане не смогут пользоваться передвижением по мосту. Во-первых, подниматься на него предстоит в гору. Во-вторых, на протяжении участка пути регулярно встречаются ступеньки, преодолеть которые маломобильным гражданам будет нелегко. Да и их, по словам гуковчанки, в городе не настолько много. А мамы с колясками здесь вовсе не гуляют.
«После моста тротуара нет! То есть предполагается, что маломобильный человек выезжает сразу на проезжую часть? Пандусов на мосту тоже нет. Для кого это сделано? Почему у дороги с двух сторон забрали по большому куску? Подозреваю, что на оставшемся для автомобилей пути даже спецтехника разъехаться не сможет. А с нашими зимними заносами, зная, как у нас не чистят дороги, это будет самый аварийный участок в городе. Поскольку если машину „понесет“, у водителя не будет никакой возможности для маневра», — делится мнением горожанка.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Гуково к зиме подготовили трубы теплоснабжения больницы. Тогда в ЦГБ объяснили, что вопросы теплоснабжения медучреждения относятся к компетенции администрации города. Редакция RostovGazeta 16 октября 2024 года направила в администрацию Гуково официальный запрос. Однако до сих пор ответ не получен.