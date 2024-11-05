Первую теплицу для черешни в России построят в Ростовской области

Теплицы позволят выращивать черешню в промышленных масштабах. Такая методика практикуется и развита в некоторых странах Евросоюза, Аргентине и Чили. Теперь подобную технологию введут в России. Агроном, который учился в европейских странах и посещал хозяйства по выращиванию черешни в Китае, готов применить опыт в отечественном проекте.