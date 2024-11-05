Первую теплицу для черешни в России построят в Ростовской области

Posted 5 ноября, 08:16
Published 5 ноября, 08:16
Modified 5 ноября, 08:18
Updated 5 ноября, 08:18
Строительство начнется не раньше, чем в 2026 году. По информации издания «Эксперт Юг» со ссылкой на «Агрофирму Донецкую долину», для реализации проекта понадобится порядка 150 миллионов рублей инвестиций.
Теплицы позволят выращивать черешню в промышленных масштабах. Такая методика практикуется и развита в некоторых странах Евросоюза, Аргентине и Чили. Теперь подобную технологию введут в России. Агроном, который учился в европейских странах и посещал хозяйства по выращиванию черешни в Китае, готов применить опыт в отечественном проекте.
По методу специалиста уже запускали экспериментальную теплицу. Результат всех впечатлил — три года подряд деревья дают урожай. Теперь компания хочет расширить это, создав более крупный комплекс.
Ранее стало известно, насколько выросли зарплаты в сельском хозяйстве на Дону.