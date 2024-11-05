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Posted 5 ноября, 08:16

Published 5 ноября, 08:16

Modified 5 ноября, 08:18

Updated 5 ноября, 08:18

Первую теплицу для черешни в России построят в Ростовской области

Первую теплицу для черешни в России построят в Ростовской области

5 ноября 2024, 08:16
Фото: Pxhere. Первую теплицу для черешни в России построят в Ростовской области
В Ростовской области планируют открыть первый в России тепличный комплекс для по выращиванию черешни в закрытом грунте. Как сообщают СМИ, он займет площадь около гектара.

Строительство начнется не раньше, чем в 2026 году. По информации издания «Эксперт Юг» со ссылкой на «Агрофирму Донецкую долину», для реализации проекта понадобится порядка 150 миллионов рублей инвестиций.

Теплицы позволят выращивать черешню в промышленных масштабах. Такая методика практикуется и развита в некоторых странах Евросоюза, Аргентине и Чили. Теперь подобную технологию введут в России. Агроном, который учился в европейских странах и посещал хозяйства по выращиванию черешни в Китае, готов применить опыт в отечественном проекте.

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По методу специалиста уже запускали экспериментальную теплицу. Результат всех впечатлил — три года подряд деревья дают урожай. Теперь компания хочет расширить это, создав более крупный комплекс.

Ранее стало известно, насколько выросли зарплаты в сельском хозяйстве на Дону.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Китай#Инвестиции#Урожай#Агроном#Выращивание#Технология#Черешня
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