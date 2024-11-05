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Posted 5 ноября, 05:52

Published 5 ноября, 05:52

Modified 5 ноября, 05:54

Updated 5 ноября, 05:54

Первый снегопад заметили в Ростове-на-Дону

Первый снегопад заметили в Ростове-на-Дону

5 ноября 2024, 05:52
Фото: 1MI. Первый снегопад заметили в Ростове-на-Дону
В ночь на 5 ноября в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены белые хлопья снега в Ростове. Ролик снимали ночью у включенного фонаря — так снег было проще заметить на записи.

Кадры опубликованы в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно, как с неба падают белые хлопья. Аналогичная погода была и в Азове.

— Празднуем Новый год, — пошутили в комментариях. — У нас уже миллиметр снега во дворе.
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В ближайшие сутки такая погода сохранится практически на территории всего региона. В северной и восточной части Дона (Шолоховский, Обливский, Дубовский и другие районы) возможна сильная метель.

Автомобилистам стоит быть внимательнее и не лихачить за рулем: соблюдать ПДД, скорость, — а также сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы снизить риск аварий.

Источник видео: тг Это Ростов новости.

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