Первый снегопад заметили в Ростове-на-Дону

Posted 5 ноября, 05:52
Published 5 ноября, 05:52
Modified 5 ноября, 05:54
Updated 5 ноября, 05:54
Кадры опубликованы в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно, как с неба падают белые хлопья. Аналогичная погода была и в Азове.
— Празднуем Новый год, — пошутили в комментариях. — У нас уже миллиметр снега во дворе.
В ближайшие сутки такая погода сохранится практически на территории всего региона. В северной и восточной части Дона (Шолоховский, Обливский, Дубовский и другие районы) возможна сильная метель.
Автомобилистам стоит быть внимательнее и не лихачить за рулем: соблюдать ПДД, скорость, — а также сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы снизить риск аварий.
Источник видео: тг Это Ростов новости.