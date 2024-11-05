Политолог объяснил, что заставило Голубева уйти с поста главы Ростовской области

Posted 5 ноября, 11:42
Published 5 ноября, 11:42
Modified 5 ноября, 11:44
Updated 5 ноября, 11:44
По оценкам эксперта, ситуация в Ростовской области запущенная. Сегодня поставлена задача вернуть Ростову лидерство в Южном федеральном округе, сделав город столицей юга, которой он всегда считался. Соответственно, Ростов будут укреплять.
Более того, в Ростовскую область направляются огромные финансовые вливания в связи с постройкой новых логистических центров и дорог.
«И, конечно же, федеральный центр не отдаст контроль за огромными денежными потоками старым кланам, сформированным за 14 лет правления губернатора Василия Голубева. В этом я уверен», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник уверен, что сформировавшиеся вокруг губернатор определенные кланы предстоит разрушать. От них, по словам эксперта, страдали многие крупные предприниматели. Они могли бы развивать донскую столицу, а были вынуждены уходить в другие регионы, сокращая на Дону свои производства.
«Думаю, врио губернатора Слюсарь обратит на это внимание, и начнет работать не с теми предпринимателями, кто „ближе“ и „потеплее“, а со всеми», — резюмирует эксперт.