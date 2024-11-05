Политолог объяснил, что заставило Голубева уйти с поста главы Ростовской области

Собеседник уверен, что сформировавшиеся вокруг губернатор определенные кланы предстоит разрушать. От них, по словам эксперта, страдали многие крупные предприниматели. Они могли бы развивать донскую столицу, а были вынуждены уходить в другие регионы, сокращая на Дону свои производства.