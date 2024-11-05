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Posted 5 ноября, 11:42

Published 5 ноября, 11:42

Modified 5 ноября, 11:44

Updated 5 ноября, 11:44

Политолог рассказал, что повлияло на преждевременную отставку ростовского губернатора

Политолог объяснил, что заставило Голубева уйти с поста главы Ростовской области

5 ноября 2024, 11:42
Фото: donland.ru. Политолог рассказал, что повлияло на преждевременную отставку ростовского губернатора
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Эксклюзив
На преждевременную отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева повлияла работа местных министров. Таким мнением поделился с корреспондентом RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

По оценкам эксперта, ситуация в Ростовской области запущенная. Сегодня поставлена задача вернуть Ростову лидерство в Южном федеральном округе, сделав город столицей юга, которой он всегда считался. Соответственно, Ростов будут укреплять.

Более того, в Ростовскую область направляются огромные финансовые вливания в связи с постройкой новых логистических центров и дорог.

«И, конечно же, федеральный центр не отдаст контроль за огромными денежными потоками старым кланам, сформированным за 14 лет правления губернатора Василия Голубева. В этом я уверен», — отмечает Евгений Михайлов.
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Собеседник уверен, что сформировавшиеся вокруг губернатор определенные кланы предстоит разрушать. От них, по словам эксперта, страдали многие крупные предприниматели. Они могли бы развивать донскую столицу, а были вынуждены уходить в другие регионы, сокращая на Дону свои производства.

«Думаю, врио губернатора Слюсарь обратит на это внимание, и начнет работать не с теми предпринимателями, кто „ближе“ и „потеплее“, а со всеми», — резюмирует эксперт.
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