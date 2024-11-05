Политолог рассказал о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора

Posted 5 ноября, 08:48
Published 5 ноября, 08:48
Modified 5 ноября, 08:51
Updated 5 ноября, 08:51
Собеседник рассказывает, что, назначив врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, президент ставил определенные задачи. В деталях мы их не знаем.
«Но, учитывая биографию врио губернатора, в том числе и его опыт работы на ростовском вертолетном заводе, можно сделать вывод, что Ростовская область должна сделать сильный рывок, чтобы стать настоящим промышленным лидером в России», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог объясняет, что донской край уже не первый год живет в новых геополитических и геоэкономических обстоятельствах.
«Сегодня мы фактически центр макрорегиона Новороссии и Донбасса. Ростов считается коридором в новые регионы. Но я бы сказал, что донская столица это не просто коридор, а центр коммуникаций. Экономических, социально-политических, культурных и гуманитарных связей с Новороссией и Донбассом», — уточняет эксперт.
И эти обстоятельства, по словам собеседника, нужно учитывать при развитии Ростовской области.
К тому же, как считает эксперт, никто не отменял проблемы и задачи, требующие решения непосредственно в Ростовской области.
«Это и дальнейшее развитие инфраструктуры сельских поселений. На селе нужно строить и ремонтировать школы, детские сады, дома культуры, делать дороги. Не все поселения у нас газифицированы. Работы в сельской местности много. В городах ситуация заметно получше, но проблемы тоже есть. Все это ляжет на плечи врио губернатора Ростовской области», — резюмирует собеседник.