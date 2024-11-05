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Posted 5 ноября, 08:48

Published 5 ноября, 08:48

Modified 5 ноября, 08:51

Updated 5 ноября, 08:51

Политолог рассказал о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора

Политолог рассказал о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора

5 ноября 2024, 08:48
Фото: donland.ru. Политолог рассказал о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора

Политолог рассказал о планах развития Ростовской области с назначением Слюсаря

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Эксклюзив
С назначением врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря упор будет сделан на развитие авиапромышленности и промышленности в целом, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Собеседник рассказывает, что, назначив врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, президент ставил определенные задачи. В деталях мы их не знаем.

«Но, учитывая биографию врио губернатора, в том числе и его опыт работы на ростовском вертолетном заводе, можно сделать вывод, что Ростовская область должна сделать сильный рывок, чтобы стать настоящим промышленным лидером в России», — отмечает Александр Сухарь.
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Политолог рассказал о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатораПолитолог рассказал о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора
Политолог рассказал о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора. Фото: donland.ru

Политолог объясняет, что донской край уже не первый год живет в новых геополитических и геоэкономических обстоятельствах.

«Сегодня мы фактически центр макрорегиона Новороссии и Донбасса. Ростов считается коридором в новые регионы. Но я бы сказал, что донская столица это не просто коридор, а центр коммуникаций. Экономических, социально-политических, культурных и гуманитарных связей с Новороссией и Донбассом», — уточняет эксперт.

И эти обстоятельства, по словам собеседника, нужно учитывать при развитии Ростовской области.

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К тому же, как считает эксперт, никто не отменял проблемы и задачи, требующие решения непосредственно в Ростовской области.

«Это и дальнейшее развитие инфраструктуры сельских поселений. На селе нужно строить и ремонтировать школы, детские сады, дома культуры, делать дороги. Не все поселения у нас газифицированы. Работы в сельской местности много. В городах ситуация заметно получше, но проблемы тоже есть. Все это ляжет на плечи врио губернатора Ростовской области», — резюмирует собеседник.
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