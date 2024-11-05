Политолог рассказал о ротациях во власти в Ростовской области с приходом Слюсаря

По словам эксперта, проблема с кадрами для губернаторов очень серьезно стоит в регионах. Однако Юрию Слюсарю будет намного проще, чем многим другим — у него есть источники для формирования новой команды. Это люди из корпорации, которых можно «подтянуть» в донской край, а также обширные связи с элитами и в Москве, и в Ростовской области.