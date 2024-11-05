Политолог рассказал о ротациях во власти в Ростовской области с приходом Слюсаря

Posted 5 ноября, 14:57
Published 5 ноября, 14:57
Modified 5 ноября, 14:59
Updated 5 ноября, 14:59
Почему подал в отставку Василий Голубев? Что ожидают от врио губернатора Юрия Слюсаря, и как будет проходить ротация чиновников Ростовской области, рассказал RostovGazeta политолог Роман Базиков.
Собеседник объясняет, что в Москве заранее принимается решение о том, будет ли губернатор баллотироваться на новый срок. Официально это нигде не регламентируется. Но по сложившейся практике, решение появляется примерно за год до истечения срока полномочий.
«Каждую осень, как правило, в конце сентября — в начале ноября, наблюдается череда плановых отставок губернаторов. Это классический осенний „губернопад“. Поэтому ничего внезапного в отставке Василия Юрьевича нет. Многие ожидали такого решения», — отмечает Роман Базиков.
Спикер объясняет, что бывают и внеплановые отставки губернаторов. Например, из-за уголовного дела. Но они, как правило, происходят не осенью, а в другое время.
«Василий Юрьевич на посту губернатора пробыл почти 15 лет. Это тот максимум, который принят в наших политически-административных традициях. Редко, кому позволяют работать более десяти лет. А когда речь идет почти о 15 годах, шансов остается совсем мало», — комментирует политолог.
Многие, опрошенные RostovGazeta эксперты, ожидают от врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря позитивных перемен.
«Я, например, как житель Ростовской области, жду изменений в состоянии автомобильных дорог. По рабочим делам мне часто приходится ездить, и могу констатировать на бытовом уровне, что дороги в Ростовской области — одни из худших в сравнении с многими регионами», — сообщает Роман Базиков.
Спикер уточняет, что если проехать от Москвы до Краснодара по трассе М-4, то участок дорог в Ростовской области — самый плохой. А если свернуть с М-4, то и вовсе, по словам эксперта, можно увидеть ситуацию еще хуже.
Политолог добавляет, что надежды на врио главы Ростовской области также связаны с развитием промышленности и любой инвестиционной активности.
«В этих вопросах Ростовская область существенно проигрывала своим соседям, где инвестиционная активность была гораздо выше», — уточняет собеседник.
Собеседник уверен, что руководство нового главы начнется с формирования новой команды. Но произойдет это не в одночасье.
«Когда в регион приходит новый руководитель, он формирует команду по принципу концентрических кругов. Сперва — ближайшее окружение. Потом — ротация во втором, третьем и, соответственно, четвертом круге», — говорит политолог.
Эксперт уверен, что до мэров городов дело дойдет еще не скоро. Может быть, через год — после осенних выборов. Первым делом важно сформировать команду ближайшего круга — заместителей губернатора, министров, правительства.
«И здесь, думаю, ротации будут большими. Существенная часть высших чиновников Ростовской области так или иначе плотно связаны с Василием Юрьевичем. Это очевидно за столько лет его пребывания на посту, и не стоит осуждать, — уточняет Базиков. — Но любой новый губернатор не очень-то приветствует чиновников, связанных персональными связями с его предшественником».
Спикер полагает, что менять всех и сразу не будут. И если чиновник не завязан родственными связями, бизнесом или чем-то еще с прежним губернатором, и при этом является достаточно квалифицированным кадром — останется на своем месте.
«То есть не стоит ждать, что завтра мы услышим о массовых кадровых отставках. Да, большие ротации неизбежны, но они будут распределены по времени и проходить постепенно», — делится мнением политолог.
По словам эксперта, проблема с кадрами для губернаторов очень серьезно стоит в регионах. Однако Юрию Слюсарю будет намного проще, чем многим другим — у него есть источники для формирования новой команды. Это люди из корпорации, которых можно «подтянуть» в донской край, а также обширные связи с элитами и в Москве, и в Ростовской области.
Ранее RostovGazeta сообщала о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора.