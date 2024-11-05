rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 14:57

Published 5 ноября, 14:57

Modified 5 ноября, 14:59

Updated 5 ноября, 14:59

Политолог рассказал о ротациях чиновников в Ростовской области с приходом Слюсаря

Политолог рассказал о ротациях во власти в Ростовской области с приходом Слюсаря

5 ноября 2024, 14:57
Фото: donland.ru. Политолог рассказал о ротациях чиновников в Ростовской области с приходом Слюсаря
Сюжет
Эксклюзив
Любой чиновник, и не только Ростовской области, оказывается в непростой ситуации, когда в регион приходит новый руководитель.

Почему подал в отставку Василий Голубев? Что ожидают от врио губернатора Юрия Слюсаря, и как будет проходить ротация чиновников Ростовской области, рассказал RostovGazeta политолог Роман Базиков.

Попал под осенний «губернопад»

Собеседник объясняет, что в Москве заранее принимается решение о том, будет ли губернатор баллотироваться на новый срок. Официально это нигде не регламентируется. Но по сложившейся практике, решение появляется примерно за год до истечения срока полномочий.

«Каждую осень, как правило, в конце сентября — в начале ноября, наблюдается череда плановых отставок губернаторов. Это классический осенний „губернопад“. Поэтому ничего внезапного в отставке Василия Юрьевича нет. Многие ожидали такого решения», — отмечает Роман Базиков.

Спикер объясняет, что бывают и внеплановые отставки губернаторов. Например, из-за уголовного дела. Но они, как правило, происходят не осенью, а в другое время.

«Василий Юрьевич на посту губернатора пробыл почти 15 лет. Это тот максимум, который принят в наших политически-административных традициях. Редко, кому позволяют работать более десяти лет. А когда речь идет почти о 15 годах, шансов остается совсем мало», — комментирует политолог.
Глава Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку
Узнать подробнее

Надежды на врио губернатора

Многие, опрошенные RostovGazeta эксперты, ожидают от врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря позитивных перемен.

«Я, например, как житель Ростовской области, жду изменений в состоянии автомобильных дорог. По рабочим делам мне часто приходится ездить, и могу констатировать на бытовом уровне, что дороги в Ростовской области — одни из худших в сравнении с многими регионами», — сообщает Роман Базиков.

Спикер уточняет, что если проехать от Москвы до Краснодара по трассе М-4, то участок дорог в Ростовской области — самый плохой. А если свернуть с М-4, то и вовсе, по словам эксперта, можно увидеть ситуацию еще хуже.

Политолог добавляет, что надежды на врио главы Ростовской области также связаны с развитием промышленности и любой инвестиционной активности.

«В этих вопросах Ростовская область существенно проигрывала своим соседям, где инвестиционная активность была гораздо выше», — уточняет собеседник.
надежды на врио главы Ростовской области также связаны с развитием промышленностинадежды на врио главы Ростовской области также связаны с развитием промышленности
надежды на врио главы Ростовской области также связаны с развитием промышленности. Фото: donland.ru
«Перемены удивят всех»: что будет в Ростовской области после отставки губернатора
Узнать подробнее

Как будет проходить ротация чиновников в регионе

Собеседник уверен, что руководство нового главы начнется с формирования новой команды. Но произойдет это не в одночасье.

«Когда в регион приходит новый руководитель, он формирует команду по принципу концентрических кругов. Сперва — ближайшее окружение. Потом — ротация во втором, третьем и, соответственно, четвертом круге», — говорит политолог.

Эксперт уверен, что до мэров городов дело дойдет еще не скоро. Может быть, через год — после осенних выборов. Первым делом важно сформировать команду ближайшего круга — заместителей губернатора, министров, правительства.

«И здесь, думаю, ротации будут большими. Существенная часть высших чиновников Ростовской области так или иначе плотно связаны с Василием Юрьевичем. Это очевидно за столько лет его пребывания на посту, и не стоит осуждать, — уточняет Базиков. — Но любой новый губернатор не очень-то приветствует чиновников, связанных персональными связями с его предшественником».

Спикер полагает, что менять всех и сразу не будут. И если чиновник не завязан родственными связями, бизнесом или чем-то еще с прежним губернатором, и при этом является достаточно квалифицированным кадром — останется на своем месте.

Однако Юрию Слюсарю будет намного проще, чем многим другим — у него есть источники для формирования новой команды.Однако Юрию Слюсарю будет намного проще, чем многим другим — у него есть источники для формирования новой команды.
Однако Юрию Слюсарю будет намного проще, чем многим другим — у него есть источники для формирования новой команды.. Фото: donland.ru
«То есть не стоит ждать, что завтра мы услышим о массовых кадровых отставках. Да, большие ротации неизбежны, но они будут распределены по времени и проходить постепенно», — делится мнением политолог.

По словам эксперта, проблема с кадрами для губернаторов очень серьезно стоит в регионах. Однако Юрию Слюсарю будет намного проще, чем многим другим — у него есть источники для формирования новой команды. Это люди из корпорации, которых можно «подтянуть» в донской край, а также обширные связи с элитами и в Москве, и в Ростовской области.

Ранее RostovGazeta сообщала о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора.

Политолог рассказал о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора
Узнать подробнее
Читайте также:
Кремль опубликовал кадры встречи Путина и врио главы Ростовской области СлюсаряПутин поручил новому губернатору Слюсарю изучить обстановку в Ростовской областиСтало известно, что сказал Слюсарь о Ростовской области на встрече с Путиным
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инвестиции#Губернатор#Ростов#Чиновники#Промышленность#Ротация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика