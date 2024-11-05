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Posted 5 ноября, 07:39

Published 5 ноября, 07:39

Modified 5 ноября, 07:41

Updated 5 ноября, 07:41

Политолог рассказал, с чего начнет работу врио губернатора Ростовской области Слюсарь

Политолог рассказал, с чего начнет работу врио губернатора Ростовской области Слюсарь

5 ноября 2024, 07:39
Фото: donland.ru. Политолог рассказал, с чего начнет работу врио губернатора Ростовской области Слюсарь
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Эксклюзив
Помимо существующих вопросов, врио губернатора говорил о перспективах развития Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что в День народного единства глава Ростовской области объявил о своем уходе. Исполняющим обязанности губернатора назначен гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

По словам политолога, пока в Ростовской области остаются открытыми важные вопросы: кто станет заместителем руководителя региона, кто будет отвечать за экономику, за финансы?

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Спикер полагает, что с приходом нового руководителя до наступления 2025 года будет сформирована новая команда.

«В первую очередь речь идет о министрах — финансов и экономики. Сейчас же „висит“ принятие бюджета, закрытие годовых окладов. Подписывать эти документы наверняка должны новые люди», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Ранее RostovGazeta сообщала, когда пройдут выборы губернатора в Ростовской области.

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