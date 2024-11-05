Политолог рассказал, с чего начнет работу врио губернатора Ростовской области Слюсарь

Posted 5 ноября, 07:39
Published 5 ноября, 07:39
Modified 5 ноября, 07:41
Updated 5 ноября, 07:41
Напомним, что в День народного единства глава Ростовской области объявил о своем уходе. Исполняющим обязанности губернатора назначен гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
По словам политолога, пока в Ростовской области остаются открытыми важные вопросы: кто станет заместителем руководителя региона, кто будет отвечать за экономику, за финансы?
Спикер полагает, что с приходом нового руководителя до наступления 2025 года будет сформирована новая команда.
«В первую очередь речь идет о министрах — финансов и экономики. Сейчас же „висит“ принятие бюджета, закрытие годовых окладов. Подписывать эти документы наверняка должны новые люди», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Ранее RostovGazeta сообщала, когда пройдут выборы губернатора в Ростовской области.