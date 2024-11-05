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Posted 5 ноября, 11:23

Published 5 ноября, 11:23

Modified 5 ноября, 11:25

Updated 5 ноября, 11:25

Кто из чиновников лишится должностей с приходом врио губернатора Ростовской области

Политолог сообщил, кого могут уволить в Ростовской области с назначением Слюсаря

5 ноября 2024, 11:23
Фото: rostovgazeta.ru. Кто из чиновников лишится должностей с приходом врио губернатора Ростовской области
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Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь — это человек государственного масштаба. И в том, что вместе с ним в регион придет новая команда, нет никаких сомнений.

Политолог высказывает мнение, что одним из первых может покинуть свой пост министр экономического развития Ростовской области.

«Потому что за время его руководства мы видели одни прожекты — только красивые рейтинги», — отмечает Евгений Михайлов.

Чуть позже, по словам собеседника, возможна отставка министра спорта Ростовской области.

«Ситуация в спорте у нас странная. Вспомните контракты, которые были на постройку трибун на гребном канале, когда строительство вели компании, близкие к министерству. Да и странно, что после реальной трагедии на гребном канале, министр не ушел. Есть вопросы и к развитию спорта в Таганроге, где сейчас идет жесткое давление на семью Тищенко — династию, которая занималась и занимается греблей на байдарках и каноэ», — комментирует политолог.
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Также эксперт допускает мысль о том, что свои кресла могут освободить и главы администраций.

«Будет серьезная чистка. Врио губернатора Ростовской области Слюсарь — это человек государственного масштаба. Всего лишь за год, до выборов в сентябре 2025 года, ему предстоит показать населению свою работу. Да так, чтобы никто не разочаровался», — резюмирует политолог.
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