Политолог сообщил, кого могут уволить в Ростовской области с назначением Слюсаря

Posted 5 ноября, 11:23
Published 5 ноября, 11:23
Modified 5 ноября, 11:25
Updated 5 ноября, 11:25
Политолог высказывает мнение, что одним из первых может покинуть свой пост министр экономического развития Ростовской области.
«Потому что за время его руководства мы видели одни прожекты — только красивые рейтинги», — отмечает Евгений Михайлов.
Чуть позже, по словам собеседника, возможна отставка министра спорта Ростовской области.
«Ситуация в спорте у нас странная. Вспомните контракты, которые были на постройку трибун на гребном канале, когда строительство вели компании, близкие к министерству. Да и странно, что после реальной трагедии на гребном канале, министр не ушел. Есть вопросы и к развитию спорта в Таганроге, где сейчас идет жесткое давление на семью Тищенко — династию, которая занималась и занимается греблей на байдарках и каноэ», — комментирует политолог.
Также эксперт допускает мысль о том, что свои кресла могут освободить и главы администраций.
«Будет серьезная чистка. Врио губернатора Ростовской области Слюсарь — это человек государственного масштаба. Всего лишь за год, до выборов в сентябре 2025 года, ему предстоит показать населению свою работу. Да так, чтобы никто не разочаровался», — резюмирует политолог.