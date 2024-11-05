Политолог сообщил, кого могут уволить в Ростовской области с назначением Слюсаря

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Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь — это человек государственного масштаба. И в том, что вместе с ним в регион придет новая команда, нет никаких сомнений.