Представители дипкорпуса оценили потенциал донского региона в экономике и туризме

Перед этим дипломаты посетили производственную линию ООО «Фабрика развлечений», где выпускается детское игровое оборудование, включая спортивные батуты, многоуровневые лабиринты, карусели и многое другое. Продукцию компании знают не только по всей России, но и на территории ближнего зарубежья, в частности в Белоруссии, Грузии, Абхазии и Казахстане.