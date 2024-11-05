Представители дипкорпуса оценили потенциал донского региона в экономике и туризме

Posted 5 ноября, 08:17
Published 5 ноября, 08:17
Modified 5 ноября, 08:19
Updated 5 ноября, 08:19
Перед этим дипломаты посетили производственную линию ООО «Фабрика развлечений», где выпускается детское игровое оборудование, включая спортивные батуты, многоуровневые лабиринты, карусели и многое другое. Продукцию компании знают не только по всей России, но и на территории ближнего зарубежья, в частности в Белоруссии, Грузии, Абхазии и Казахстане.
Выездные мероприятия с дипломатами уже стали традиционными. Их главная цель — представить промышленный, экономический и туристский потенциал Ростовской области.
В настоящее время основными драйверами развития экспорта Донского края являются промышленность и сельское хозяйство. По итогам первого полугодия текущего года Ростовская область занимает лидирующую позицию по объемам внешнеторгового оборота и экспорта в Южном федеральном округе.
Благодаря смене торговых потоков, Донской регион не только закрепил в текущем году многие позитивные наработки, но и с успехом провел ряд крупных мероприятий. Среди них: Дни Ростовской области, которые прошли в Китайской Народной Республике, визит региональной делегации в Республику Узбекистан в сопровождении бизнес-миссии и другие.
По словам генконсула Республики Узбекистан Бурхана Аликулова, сейчас взаимоотношения между Ростовской областью и Узбекистаном активно развиваются.
— Недавние договоренности с Джизакской областью подчеркивают этот прогресс. Мы надеемся на продолжение этой тенденции и последующее сотрудничество Ростовской области с другими регионами Узбекистана. Донской регион представляет собой привлекательного партнера, что подтверждает наша сегодняшняя поездка, — поделился Бурхан Аликулов.
По мнению и. о. представителя МИД России в Ростове-на-Дону Виктора Харченко, сейчас Ростовская область демонстрирует высокую степень политической и экономической открытости при взаимодействии с дружественными государствами. Подобные встречи открывают перед внешними партнерами экономический потенциал региона и перспективы дальнейшего внешнеэкономического сотрудничества.