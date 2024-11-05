Продукты по сниженным ценам распродадут в Ростовской области 9 ноября

Ярмарка пройдёт на улице Привокзальной, 10Б 9 ноября с семи часов утра до трёх часов дня. Там будут продавать овощи, фрукты, мясные и рыбные полуфабрикаты, сливочное и растительное масло, молочные продукты и много другое. Цены на них установят на 10-15% ниже рыночных.