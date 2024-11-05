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Posted 5 ноября, 14:41

Published 5 ноября, 14:41

Modified 5 ноября, 14:43

Updated 5 ноября, 14:43

Продукты по сниженным ценам распродадут в Ростовской области 9 ноября

Продукты по сниженным ценам распродадут в Ростовской области 9 ноября

5 ноября 2024, 14:41
Фото: 1MI. Продукты по сниженным ценам распродадут в Ростовской области 9 ноября
В Азове проведут ярмарку выходного дня с участием местных фермеров, сообщили в правительстве Ростовской области.

Ярмарка пройдёт на улице Привокзальной, 10Б 9 ноября с семи часов утра до трёх часов дня. Там будут продавать овощи, фрукты, мясные и рыбные полуфабрикаты, сливочное и растительное масло, молочные продукты и много другое. Цены на них установят на 10-15% ниже рыночных.

Торговые места для участников ярмарки предоставят бесплатно. Для этого сельхозорганизациями, предпринимателям и жителям нужно связаться с администрацией Азова.

Свои локальные ярмарки пройдут и в других муниципалитетах.

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Ранее сообщалось, что цены на выпечку в Ростове-на-Дону сравнялись с московскими.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Ростов
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