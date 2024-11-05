Путин поручил новому губернатору Слюсарю изучить обстановку в Ростовской области

Posted 5 ноября, 13:14
Published 5 ноября, 13:14
Modified 5 ноября, 13:16
Updated 5 ноября, 13:16
Президент отметил, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь является уроженцем региона. Но ему всё равно нужно погрузиться в текущую обстановку в Ростовской области. Путин указал, что сегодня значимость региона «возросла многократно».
«Вам нужно погрузиться в хозяйственную деятельность региона. Прошу вас начать немедленно именно с этого, погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычленить самое главное, основное», — заявил глава государства.
Об отставке Василия Голубева стало известно 4 ноября. Пост губернатора Ростовской области он покинул по собственному желанию, отметив, что уходит на другую должность.
Ранее политолог сообщил, кого могут уволить в руководстве Ростовской области с назначением Юрия Слюсаря.