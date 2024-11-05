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Posted 5 ноября, 13:14

Published 5 ноября, 13:14

Modified 5 ноября, 13:16

Updated 5 ноября, 13:16

Путин поручил новому губернатору Слюсарю изучить обстановку в Ростовской области

Путин поручил новому губернатору Слюсарю изучить обстановку в Ростовской области

5 ноября 2024, 13:14
Фото: donland.ru. Путин поручил новому губернатору Слюсарю изучить обстановку в Ростовской области

Президент Путин заявил о многократно возросшей значимости Ростовской области

Владимир Путин поручил Юрию Слюсарю изучить обстановку в Ростовской области с учётом значения региона, сообщает Кремль.

Президент отметил, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь является уроженцем региона. Но ему всё равно нужно погрузиться в текущую обстановку в Ростовской области. Путин указал, что сегодня значимость региона «возросла многократно».

«Вам нужно погрузиться в хозяйственную деятельность региона. Прошу вас начать немедленно именно с этого, погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычленить самое главное, основное», — заявил глава государства.

Об отставке Василия Голубева стало известно 4 ноября. Пост губернатора Ростовской области он покинул по собственному желанию, отметив, что уходит на другую должность.

Стало известно, что сказал Слюсарь о Ростовской области на встрече с Путиным
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Ранее политолог сообщил, кого могут уволить в руководстве Ростовской области с назначением Юрия Слюсаря.

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