Сильная метель накроет Ростовскую область

Речь идет о таких районах, как Верхнедонской, Чертковский, Боковский, Миллеровский, Шолоховский, Дубовский, Волгодонской. Там 6 ноября обещают ветер до 18 метров в секунду, температуру воздуха до -8 градусов ночью и не выше +4 — днем. В течение дня возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На некоторые районы опустится густой туман.