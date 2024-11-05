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Posted 5 ноября, 05:25

Published 5 ноября, 05:25

Modified 5 ноября, 05:27

Updated 5 ноября, 05:27

Сильная метель накроет часть Ростовской области

Сильная метель накроет Ростовскую область

5 ноября 2024, 05:25
Фото: 1MI. Сильная метель накроет часть Ростовской области
В Ростовской области прогнозируют первую метель. Морозный ветер с хлопьями снега ожидается в северных и восточных регионах, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Речь идет о таких районах, как Верхнедонской, Чертковский, Боковский, Миллеровский, Шолоховский, Дубовский, Волгодонской. Там 6 ноября обещают ветер до 18 метров в секунду, температуру воздуха до -8 градусов ночью и не выше +4 — днем. В течение дня возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На некоторые районы опустится густой туман.

Названа точная дата первого снега в Ростовской области
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В другой части Ростовской области будет немного теплее. На юге (Сальский, Песчанокопский районы) столбик термометра покажет до +7 градусов.

Похожая погода будет и в донской столице. Днем пройдет небольшой дождь, ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью опустится до -2 ночью. Днем воздух может прогреться до +9.

Ранее стали известны последствия штормового ветра в Ростове и области.

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