Сильная метель накроет Ростовскую область

Posted 5 ноября, 05:25
Published 5 ноября, 05:25
Modified 5 ноября, 05:27
Updated 5 ноября, 05:27
Речь идет о таких районах, как Верхнедонской, Чертковский, Боковский, Миллеровский, Шолоховский, Дубовский, Волгодонской. Там 6 ноября обещают ветер до 18 метров в секунду, температуру воздуха до -8 градусов ночью и не выше +4 — днем. В течение дня возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На некоторые районы опустится густой туман.
В другой части Ростовской области будет немного теплее. На юге (Сальский, Песчанокопский районы) столбик термометра покажет до +7 градусов.
Похожая погода будет и в донской столице. Днем пройдет небольшой дождь, ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью опустится до -2 ночью. Днем воздух может прогреться до +9.
Ранее стали известны последствия штормового ветра в Ростове и области.