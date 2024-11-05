Силовики опровергли обыски у губернатора Ростовской области Голубева

Posted 5 ноября, 07:25
Published 5 ноября, 07:25
Modified 5 ноября, 07:28
Updated 5 ноября, 07:28
Накануне днем, 4 ноября, некоторые СМИ со ссылкой на источник заявили о том, что к экс-главе региона в кабинет нагрянули силовики. Якобы они интересовались документами, связанными с Западной хордой, застройкой левого берега Дона, а также объектами, созданными к ЧМ-2018.
По информации 1Рнд со ссылкой на источник, обысков не было. То же самое заявила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова. Правда, последняя комментировала события 4 ноября, хотя обыски предположительно были еще за пару дней до этого.
Сам Василий Голубев объяснил свою неожиданную отставку тем, что собрался работать в другом месте. Где и на какой должности, пока неизвестно.