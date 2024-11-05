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Posted 5 ноября, 07:25

Published 5 ноября, 07:25

Modified 5 ноября, 07:28

Updated 5 ноября, 07:28

Силовики опровергли обыски у губернатора Ростовской области Голубева

Силовики опровергли обыски у губернатора Ростовской области Голубева

5 ноября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney. Силовики опровергли обыски у губернатора Ростовской области Голубева
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ЧМ-2018
Силовые структуры назвали фейком информацию об обысках в кабинете Василия Голубева, сообщает 1Рнд со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Накануне днем, 4 ноября, некоторые СМИ со ссылкой на источник заявили о том, что к экс-главе региона в кабинет нагрянули силовики. Якобы они интересовались документами, связанными с Западной хордой, застройкой левого берега Дона, а также объектами, созданными к ЧМ-2018.

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По информации 1Рнд со ссылкой на источник, обысков не было. То же самое заявила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова. Правда, последняя комментировала события 4 ноября, хотя обыски предположительно были еще за пару дней до этого.

Сам Василий Голубев объяснил свою неожиданную отставку тем, что собрался работать в другом месте. Где и на какой должности, пока неизвестно.

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#Евгения Волкова#ЧМ-2018#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Западная хорда#Губернатор#Фейк#Отставка#Левый берег Дона#Обыск#Силовые структуры
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