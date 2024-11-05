Силовики опровергли обыски у губернатора Ростовской области Голубева

По информации 1Рнд со ссылкой на источник, обысков не было. То же самое заявила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова. Правда, последняя комментировала события 4 ноября, хотя обыски предположительно были еще за пару дней до этого.