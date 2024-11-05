Синоптик Вильфанд предупредил об аномальном холоде и ветре в Ростовской области

Posted 5 ноября, 18:34
Published 5 ноября, 18:34
Modified 5 ноября, 18:36
Updated 5 ноября, 18:36
Наступившая неделя принесла в Ростовскую область значительное похолодание. В Таганрогском заливе порывы ветра в ближайшие дни будут достигать 32 метров в секунду, что по значению близко к урагану. Из-за этого уровень воды в реке Дон возрастёт до неблагоприятных отметок.
Помимо этого, на Ростовскую область обрушатся сильные осадки. Стоит ждать дождей и снегопадов. На дорогах может образоваться наледь.
Ранее гидрометцентр сообщил, какая зима будет в Ростовской области. Синоптики предупредили об аномальных снегопадах и морозах.