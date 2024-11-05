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Posted 5 ноября, 18:34

Published 5 ноября, 18:34

Modified 5 ноября, 18:36

Updated 5 ноября, 18:36

В течение недели на юге европейской части России ожидается похолодание

Синоптик Вильфанд предупредил об аномальном холоде и ветре в Ростовской области

5 ноября 2024, 18:34
Фото: 1MI. В течение недели на юге европейской части России ожидается похолодание
В течение недели на юге европейской части России ожидается похолодание, об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наступившая неделя принесла в Ростовскую область значительное похолодание. В Таганрогском заливе порывы ветра в ближайшие дни будут достигать 32 метров в секунду, что по значению близко к урагану. Из-за этого уровень воды в реке Дон возрастёт до неблагоприятных отметок.

Помимо этого, на Ростовскую область обрушатся сильные осадки. Стоит ждать дождей и снегопадов. На дорогах может образоваться наледь.

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Ранее гидрометцентр сообщил, какая зима будет в Ростовской области. Синоптики предупредили об аномальных снегопадах и морозах.

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