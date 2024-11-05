Стало известно, когда Ростов-на-Дону перестанут заливать дожди

Posted 5 ноября, 07:37
Published 5 ноября, 07:37
Modified 5 ноября, 07:39
Updated 5 ноября, 07:39
Так, во вторник, 5 ноября, будет малооблачная погода с кратковременным дождем в утренние часы. Днем воздух прогреется до +4 градусов Цельсия, а ночью температура упадет до 0 градусов.
В среду, 6 ноября, будет немного теплее. В течение дня температурный диапазон будет варьироваться от +1 до +6 градусов. День будет пасмурным, но без осадков, лишь утром и ночь есть небольшая вероятность возникновения ливней.
Добавим, что это последние дождливые дни в ближайшее время, затем ожидается потепление.
Напомним, что в последние дни в Ростовской области бушует непогода. Северные районы покрыл снег и лед, а южные — подтопления и ветра. Ранее RostovGazeta рассказала, когда в регион придет мощная метель.