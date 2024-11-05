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Posted 5 ноября, 07:37

Published 5 ноября, 07:37

Modified 5 ноября, 07:39

Updated 5 ноября, 07:39

Стало известно, когда Ростов-на-Дону перестанут заливать дожди

Стало известно, когда Ростов-на-Дону перестанут заливать дожди

5 ноября 2024, 07:37
Фото: Pxhere. Стало известно, когда Ростов-на-Дону перестанут заливать дожди

Дожди в Ростове закончатся к концу недели

По прогнозу синоптиков, дожди продержатся в Ростове-на-Дону не более двух дней, информирует «Яндекс Погода».

Так, во вторник, 5 ноября, будет малооблачная погода с кратковременным дождем в утренние часы. Днем воздух прогреется до +4 градусов Цельсия, а ночью температура упадет до 0 градусов.

В среду, 6 ноября, будет немного теплее. В течение дня температурный диапазон будет варьироваться от +1 до +6 градусов. День будет пасмурным, но без осадков, лишь утром и ночь есть небольшая вероятность возникновения ливней.

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Добавим, что это последние дождливые дни в ближайшее время, затем ожидается потепление.

Напомним, что в последние дни в Ростовской области бушует непогода. Северные районы покрыл снег и лед, а южные — подтопления и ветра. Ранее RostovGazeta рассказала, когда в регион придет мощная метель.

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