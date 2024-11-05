Стало известно, когда в Ростовской области стихнет штормовой ветер

Во вторник, 5 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов может идти дождь или снег, а на севере и востоке региона начнется метель. Температура воздуха будет колебаться от +4 до -7 градусов Цельсия, ветер ожидается северо-западный 9–14 метров в секунду, местами порывы еще могут достигать 24 метров в секунду.