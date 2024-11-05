Стало известно, когда в Ростовской области стихнет штормовой ветер

Posted 5 ноября, 08:43
Published 5 ноября, 08:43
Modified 5 ноября, 08:45
Updated 5 ноября, 08:45
Во вторник, 5 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов может идти дождь или снег, а на севере и востоке региона начнется метель. Температура воздуха будет колебаться от +4 до -7 градусов Цельсия, ветер ожидается северо-западный 9–14 метров в секунду, местами порывы еще могут достигать 24 метров в секунду.
В среду, 6 ноября, несмотря на снег, дождь и гололедицу, ветер начнет стихать до 6-14 метров в секунду, местами до 18 метров в секунду. Температурный диапазон составит от -8 до +7 градусов.
В четверг, 7 ноября, кроме снега и дождя, возможен туман и западный ветер до 7-12 метров в секунду, местами до 16 метров в секунду. В этот день температура воздуха составит -2 — +10 градусов в зависимости от района.