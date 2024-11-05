Трусы, Coca-Cola и песни Мадонны: за что судился бизнес Ростовской области в октябре

Застройщик возводит ЖК «Город у реки» вдоль береговой линии в Нахичевани, в районе 23-ей линии. Там разместили 13 высоток, в каждой из них по 25 этажей. На сайте «МСК-Капитал» указано, что сдача жилья в «Городе у реки» стартует в третьем квартале 2024 года. Но на платформах по продаже квартир речь идёт только о четвёртом квартале. Вероятно, именно сорванные сроки сдачи жилья и стали причиной для судебных разбирательств.