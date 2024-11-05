Трусы, Coca-Cola и песни Мадонны: за что судился бизнес Ростовской области в октябре

Posted 5 ноября, 12:36
Published 5 ноября, 12:36
Modified 5 ноября, 12:39
Updated 5 ноября, 12:39
АО «Водоканал Ростова-на-Дону» обратилось с иском к ФК «Ростов» о взыскании задолженности по договорам на оказание услуг водопроводно-канализационного хозяйства. Спортивный клуб не оплатил услуги за июнь и июль на общую сумму 182,5 тысячи рублей.
Арбитражный суд региона, рассмотрев иск, постановил взыскать деньги с «Ростова». Также клуб обязали возместить судебные расходы.
ОМВД по Аксайскому району обратилось в суд с иском против бизнесмена Годжаева Айдемира Дунямалы Оглы. Его поймали на торговле контрафактными напитками Coca-Cola. Это выяснилось во время проверки на продуктовом рынке «АгроМолл». К судебному разбирательству также присоединился представитель правообладателя Coca-Cola ООО «Мултон Партнерс».
Предпринимателя обвинили в нарушении прав на товарный знак. К тому же газировка неизвестного происхождения могла быть потенциально опасной.
Всю продукцию, а именно 95 бутылок по два литра, 89 бутылок по 0,33 литра, 215 банок по 0,33 литра, а также 1031 банку по 0,25 литра, уничтожат. Также суд постановил взыскать с бизнесмена 50 тысяч рублей штрафа.
Ещё одно дело по иску МВД рассмотрели в Волгодонске. Оно также связано с контрафактной продукцией. Полицейские проверили один магазинов в городе, продававший нижнее бельё. В торговой точке обнаружили поддельные трусы и носки американской фирмы Under Armour и немецких брендов Puma и Philipp Plein.
Предпринимательницу, владевшую магазином, привлекли к ответственности за неправомерное использование товарных знаков. Ей назначили наказание в виде предупреждения. Все трусы и носки, изъятые в магазине, суд постановил уничтожить.
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Строительного надзора региона к специализированному застройщику «МСК-Капитал». Компании грозит приостановление деятельности на целый год.
Застройщик возводит ЖК «Город у реки» вдоль береговой линии в Нахичевани, в районе 23-ей линии. Там разместили 13 высоток, в каждой из них по 25 этажей. На сайте «МСК-Капитал» указано, что сдача жилья в «Городе у реки» стартует в третьем квартале 2024 года. Но на платформах по продаже квартир речь идёт только о четвёртом квартале. Вероятно, именно сорванные сроки сдачи жилья и стали причиной для судебных разбирательств.
Первое судебное заседание назначено только на начало декабря. Если иск Стройнадзора удовлетворят, «МСК-Капитал» не сможет использовать для строительства деньги дольщиков в течение 12 месяцев.
Арбитражный суд региона рассмотрит исковое заявление ООО «Специализированный застройщик „Галактика“» к Департаменту имущественно-земельных отношений Ростова. Компания принадлежит экс-депутату, члену Региональной контрольной комиссии Арутюну Сурмаляну. Предприниматель хочет взыскать с чиновников 25,8 миллиона рублей.
По данным «Коммерсантъ-Юг», «Галактика» ошиблась при расчётах суммы аренды земельного участка и теперь хочет вернуть переплату. Но ДИЗО отказывается возвращать деньги, упирая на то, что проверить верность расчётов невозможно. Теперь решать этот вопрос будет суд.
Департамент транспорта Ростова-на-Дону планирует отсудить у автотранспортных предприятий более 38 миллионов рублей из-за некачественной работы автобусов. Donnews пишет, за 2023–2024 года чиновники направили в Арбитражный суд Ростовской области иски на общую сумму в 38,1 миллиона рублей. Общее число претензий составляет перевалило за 800 штук.
Чаще всего перевозчики не соблюдали график движения общественного транспорта, порядок высадки и посадки пассажиров, не обеспечивали плановый выпуск автобусов на линию. Кроме того, зафиксированы несоответствия автобусов техническим характеристикам, прописанным в контрактах.
Российское авторское общество снова обратилось в Арбитражный суд с иском из-за музыки, игравшей в ресторане «Мин-Херц». Заведение находится в отеле «Дон-Плаза» на Большой Садовой в Ростове.
Истец потребовал с ресторана компенсацию за нарушение авторских прав на песни американских и британских исполнителей, среди них Ариана Гранде, Мадонна, Канье Вест, Мак Миллер и другие.
Ответственным за воспроизведение композиций признали агентство деловых мероприятий «Бизнес-Юг». Российское авторское общество рассчитывало взыскать с него 260 тысяч рублей. Но суд лишь частично удовлетворил требования. Истец заплатит в пользу правообладателей музыки 130 тысяч рублей — по 10 тысяч за каждую композицию.