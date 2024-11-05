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Posted 5 ноября, 12:36

Published 5 ноября, 12:36

Modified 5 ноября, 12:39

Updated 5 ноября, 12:39

Трусы, Coca-Cola и песни Мадонны: за что судился бизнес Ростовской области в октябре

Трусы, Coca-Cola и песни Мадонны: за что судился бизнес Ростовской области в октябре

5 ноября 2024, 12:36
Фото: David Cushing/cc by2.0/flickr.com. Трусы, Coca-Cola и песни Мадонны: за что судился бизнес Ростовской области в октябре
В октябре Арбитражный суд региона получил или рассмотрел иски, связанные с использованием чужих брендов, обманутыми дольщиками и плохой работой общественного транспорта. Об этих и других делах подробно рассказала RostovGazeta.

Водоканал против ФК «Ростов»

АО «Водоканал Ростова-на-Дону» обратилось с иском к ФК «Ростов» о взыскании задолженности по договорам на оказание услуг водопроводно-канализационного хозяйства. Спортивный клуб не оплатил услуги за июнь и июль на общую сумму 182,5 тысячи рублей.

Арбитражный суд региона, рассмотрев иск, постановил взыскать деньги с «Ростова». Также клуб обязали возместить судебные расходы.

Арбитражный суд региона, рассмотрев иск, постановил взыскать деньги с «Ростова».Арбитражный суд региона, рассмотрев иск, постановил взыскать деньги с «Ростова».
Арбитражный суд региона, рассмотрев иск, постановил взыскать деньги с «Ростова».. Фото: ФК «Ростов»
Водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду
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Сотни литров поддельной Coca-Cola

ОМВД по Аксайскому району обратилось в суд с иском против бизнесмена Годжаева Айдемира Дунямалы Оглы. Его поймали на торговле контрафактными напитками Coca-Cola. Это выяснилось во время проверки на продуктовом рынке «АгроМолл». К судебному разбирательству также присоединился представитель правообладателя Coca-Cola ООО «Мултон Партнерс».

Предпринимателя обвинили в нарушении прав на товарный знак. К тому же газировка неизвестного происхождения могла быть потенциально опасной.

Всю продукцию, а именно 95 бутылок по два литра, 89 бутылок по 0,33 литра, 215 банок по 0,33 литра, а также 1031 банку по 0,25 литра, уничтожат. Также суд постановил взыскать с бизнесмена 50 тысяч рублей штрафа.

Бизнесмена поймали на торговле контрафактными напитками Coca-Cola.Бизнесмена поймали на торговле контрафактными напитками Coca-Cola.
Бизнесмена поймали на торговле контрафактными напитками Coca-Cola.. Фото: Unsplash
На продуктовом рынке под Ростовом нашли почти 600 литров поддельной Coca-Cola
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Трусы с американским логотипом

Ещё одно дело по иску МВД рассмотрели в Волгодонске. Оно также связано с контрафактной продукцией. Полицейские проверили один магазинов в городе, продававший нижнее бельё. В торговой точке обнаружили поддельные трусы и носки американской фирмы Under Armour и немецких брендов Puma и Philipp Plein.

Предпринимательницу, владевшую магазином, привлекли к ответственности за неправомерное использование товарных знаков. Ей назначили наказание в виде предупреждения. Все трусы и носки, изъятые в магазине, суд постановил уничтожить.

Все трусы и носки, изъятые в магазине, суд постановил уничтожить.Все трусы и носки, изъятые в магазине, суд постановил уничтожить.
Все трусы и носки, изъятые в магазине, суд постановил уничтожить.. Фото: Unsplash
В Волгодонске суд заставил уничтожить трусы с американским логотипом
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«Город у реки», который никак не появится

В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Строительного надзора региона к специализированному застройщику «МСК-Капитал». Компании грозит приостановление деятельности на целый год.

Застройщик возводит ЖК «Город у реки» вдоль береговой линии в Нахичевани, в районе 23-ей линии. Там разместили 13 высоток, в каждой из них по 25 этажей. На сайте «МСК-Капитал» указано, что сдача жилья в «Городе у реки» стартует в третьем квартале 2024 года. Но на платформах по продаже квартир речь идёт только о четвёртом квартале. Вероятно, именно сорванные сроки сдачи жилья и стали причиной для судебных разбирательств.

Первое судебное заседание назначено только на начало декабря. Если иск Стройнадзора удовлетворят, «МСК-Капитал» не сможет использовать для строительства деньги дольщиков в течение 12 месяцев.

Процесс строительства ЖК «Город у реки» в феврале 2024 годаПроцесс строительства ЖК «Город у реки» в феврале 2024 года
Процесс строительства ЖК «Город у реки» в феврале 2024 года. Фото: МСК
Стройнадзор Ростовской области подал в суд на застройщика ЖК «Город у реки»
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Депутат-застройщик против властей Ростова

Арбитражный суд региона рассмотрит исковое заявление ООО «Специализированный застройщик „Галактика“» к Департаменту имущественно-земельных отношений Ростова. Компания принадлежит экс-депутату, члену Региональной контрольной комиссии Арутюну Сурмаляну. Предприниматель хочет взыскать с чиновников 25,8 миллиона рублей.

По данным «Коммерсантъ-Юг», «Галактика» ошиблась при расчётах суммы аренды земельного участка и теперь хочет вернуть переплату. Но ДИЗО отказывается возвращать деньги, упирая на то, что проверить верность расчётов невозможно. Теперь решать этот вопрос будет суд.

Арутюн Сурмалян, слеваАрутюн Сурмалян, слева
Арутюн Сурмалян, слева. Фото: zsro.ru
Компания Сурмаляна хочет отсудить у властей Ростова почти 26 млн рублей
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Миллионные штрафы для перевозчиков

Департамент транспорта Ростова-на-Дону планирует отсудить у автотранспортных предприятий более 38 миллионов рублей из-за некачественной работы автобусов. Donnews пишет, за 2023–2024 года чиновники направили в Арбитражный суд Ростовской области иски на общую сумму в 38,1 миллиона рублей. Общее число претензий составляет перевалило за 800 штук.

Чаще всего перевозчики не соблюдали график движения общественного транспорта, порядок высадки и посадки пассажиров, не обеспечивали плановый выпуск автобусов на линию. Кроме того, зафиксированы несоответствия автобусов техническим характеристикам, прописанным в контрактах.

Миллионные штрафы для перевозчиковМиллионные штрафы для перевозчиков
Миллионные штрафы для перевозчиков. Фото: donland.ru
Власти Ростова отсудят у АТП 38 млн рублей из-за плохой работы транспорта
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Ариана Гранде в ресторане отеля «Дон-Плаза»

Российское авторское общество снова обратилось в Арбитражный суд с иском из-за музыки, игравшей в ресторане «Мин-Херц». Заведение находится в отеле «Дон-Плаза» на Большой Садовой в Ростове.

Истец потребовал с ресторана компенсацию за нарушение авторских прав на песни американских и британских исполнителей, среди них Ариана Гранде, Мадонна, Канье Вест, Мак Миллер и другие.

Ответственным за воспроизведение композиций признали агентство деловых мероприятий «Бизнес-Юг». Российское авторское общество рассчитывало взыскать с него 260 тысяч рублей. Но суд лишь частично удовлетворил требования. Истец заплатит в пользу правообладателей музыки 130 тысяч рублей — по 10 тысяч за каждую композицию.

Ариана ГрандеАриана Гранде
Ариана Гранде. Фото: Emma/cc by 2.0/flickr.com
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