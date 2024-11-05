Вассерман сообщил, что ждет экс-главу Ростовской области Голубева после отставки

Posted 5 ноября, 06:54
Published 5 ноября, 06:54
Modified 5 ноября, 06:56
Updated 5 ноября, 06:56
По мнению Вассермана, за долгие годы руководства Ростовской областью Василий Голубев получил огромный багаж знаний и опыта, который пригодится практически в любом роде деятельности.
Кроме того, практика показала, что бывший губернатор смог собрать вокруг себя команду, способную четко и эффективно работать. Это не только влияет на организаторские качества, но и позволяет ему лучше разбираться в местных обстоятельствах.
В то же время человек, накопивший богатый управленческий опыт, достаточно полезен и в других областях.
Добавим, что Вассерман привел в пример губернатора Тульской области, недавно покинувшего свой пост, который сейчас координирует работу Госсовета.
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