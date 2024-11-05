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Posted 5 ноября, 06:54

Published 5 ноября, 06:54

Modified 5 ноября, 06:56

Updated 5 ноября, 06:56

Вассерман сообщил, что ждет экс-главу Ростовской области Голубева после отставки

Вассерман сообщил, что ждет экс-главу Ростовской области Голубева после отставки

5 ноября 2024, 06:54
Фото: donland.ru. Вассерман сообщил, что ждет экс-главу Ростовской области Голубева после отставки
В День народного единства глава Ростовской области Василий Голубев объявил о своей отставке. Ранее политик и публицист Анатолий Вассерман рассказал RostovGazeta, что будет с теперь уже экс-губернатором.

По мнению Вассермана, за долгие годы руководства Ростовской областью Василий Голубев получил огромный багаж знаний и опыта, который пригодится практически в любом роде деятельности.

Кроме того, практика показала, что бывший губернатор смог собрать вокруг себя команду, способную четко и эффективно работать. Это не только влияет на организаторские качества, но и позволяет ему лучше разбираться в местных обстоятельствах.

В то же время человек, накопивший богатый управленческий опыт, достаточно полезен и в других областях.

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Добавим, что Вассерман привел в пример губернатора Тульской области, недавно покинувшего свой пост, который сейчас координирует работу Госсовета.

Ранее RostovGazeta рассказала, что известно о преемнике губернатора Ростовской области Юрии Слюсаре.

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