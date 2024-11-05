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Posted 5 ноября, 08:11

Published 5 ноября, 08:11

Modified 5 ноября, 08:14

Updated 5 ноября, 08:14

Слюсарь назвал Ростовскую область инфраструктурным центром для новых регионов

Стало известно, что сказал Слюсарь о Ростовской области на встрече с Путиным

5 ноября 2024, 08:11
Фото: donland.ru. Слюсарь назвал Ростовскую область инфраструктурным центром для новых регионов

Юрий Слюсарь назвал Ростовскую область хабом для новых регионов

На встрече с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назвал регион инфраструктурным центром для новых присоединенных территорий.

В понедельник, 4 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост, в котором заявил, что уходит в отставку. Этим же вечером стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря врио главы Ростовской области. На встрече в Кремле Слюсарь выразил огромную благодарность за новые возможности и высокое доверие.

Врио губернатора отметил, что для него большая честь возглавлять регион в такое непростое время. Кроме того, он назвал Ростовскую область инфраструктурным хабом для новых регионов.

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«Раньше говорили, что Ростов — это ворота Кавказа. А сейчас это, конечно, еще и в значительной степени ворота новых территорий, на которых проживают миллионы наших сограждан. Я считаю, что это делает Ростов хабом, инфраструктурным центром новых регионов», — сказал Слюсарь.

До этого RostovGazeta рассказала о том, чем запомнился на посту губернатора донского региона Василий Голубев. Подробнее о сроках его руководства, авиакатастрофе, ЧМ-2018 и коррупции в нашем материале.

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