Стало известно, что сказал Слюсарь о Ростовской области на встрече с Путиным

«Раньше говорили, что Ростов — это ворота Кавказа. А сейчас это, конечно, еще и в значительной степени ворота новых территорий, на которых проживают миллионы наших сограждан. Я считаю, что это делает Ростов хабом, инфраструктурным центром новых регионов», — сказал Слюсарь.