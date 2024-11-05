Жители Ростова сообщают о сильном грохоте на Северном

Posted 5 ноября, 18:51
Published 5 ноября, 18:51
Modified 5 ноября, 18:53
Updated 5 ноября, 18:53
По словам горожан, грохот раздался на Северном. Вскоре на небе заметили след, похожий на инверсионный. Очевидцы опубликовали кадры в telegram-канале «Это Ростов новости».
Некоторые предположили, что источником звука могла стать работа противовоздушной обороны. Другие решили, что пугающие раскаты — не что иное как переход самолета на сверхзвуковую скорость.
Другие и вовсе не обратили внимания на происходящее.
В Правительстве региона информацию о звуке, похожем на взрыв, не прокомментировали. Информация уточняется.
Последний раз об атаке беспилотников сообщали утром 4 ноября. Воздушную атаку в Ростовской области удалось отразить накануне Дня народного единства.