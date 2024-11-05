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Posted 5 ноября, 18:51

Published 5 ноября, 18:51

Modified 5 ноября, 18:53

Updated 5 ноября, 18:53

Жители Ростова сообщают о жутком грохоте на Северном

Жители Ростова сообщают о сильном грохоте на Северном

5 ноября 2024, 18:51
Фото: 1MI. Жители Ростова сообщают о жутком грохоте на Северном
В Ростове местных жителей перепугал громкий звук, похожий на взрыв, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам горожан, грохот раздался на Северном. Вскоре на небе заметили след, похожий на инверсионный. Очевидцы опубликовали кадры в telegram-канале «Это Ростов новости».

Некоторые предположили, что источником звука могла стать работа противовоздушной обороны. Другие решили, что пугающие раскаты — не что иное как переход самолета на сверхзвуковую скорость.

Жители Ростова сообщают о жутком грохоте на СеверномЖители Ростова сообщают о жутком грохоте на Северном
Жители Ростова сообщают о жутком грохоте на Северном.
Фото: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/70778
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Другие и вовсе не обратили внимания на происходящее.

В Правительстве региона информацию о звуке, похожем на взрыв, не прокомментировали. Информация уточняется.

Последний раз об атаке беспилотников сообщали утром 4 ноября. Воздушную атаку в Ростовской области удалось отразить накануне Дня народного единства.

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