«Денег не давали»: Карпин рассказал, как повлияет смена губернатора на ФК «Ростов»

Posted 6 ноября, 05:00
Published 6 ноября, 05:00
Modified 6 ноября, 06:32
Updated 6 ноября, 06:32
По словам главного тренера, Ростовская область не участвовала в трансферах.
— Деньги как не давали на них, так и не будут давать, — цитирует Карпина «Чемпионат».
Поэтому наставник не смог дать однозначный ответ, повлияет ли вообще смена губернатора на дела в футболе.
Первую победу за период с 1 сентября «желто-синие одержали» 5 ноября в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Ростовчане обыграли «Спартак» в гостевом матче в Москве. Счет к концу матча составлял 0:1 в пользу донского ФК.
Ранее стало известно, что Карпин задумался об отставке.