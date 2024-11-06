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Posted 6 ноября, 05:00

Published 6 ноября, 05:00

Modified 6 ноября, 06:32

Updated 6 ноября, 06:32

Валерий Карпин признался, что Ростовская область не дает деньги на трансферы

«Денег не давали»: Карпин рассказал, как повлияет смена губернатора на ФК «Ростов»

6 ноября 2024, 05:00
Фото: тг ФК Ростов. Валерий Карпин признался, что Ростовская область не дает деньги на трансферы

Валерий Карпин признался, что Ростовская область не дает деньги на трансферы

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о влиянии смены губернатора на футбольный клуб. Своим мнением наставник «желто-синих» поделился в ходе пресс-конференции после первой победы команды за два месяца.

По словам главного тренера, Ростовская область не участвовала в трансферах.

— Деньги как не давали на них, так и не будут давать, — цитирует Карпина «Чемпионат».

Поэтому наставник не смог дать однозначный ответ, повлияет ли вообще смена губернатора на дела в футболе.

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Первую победу за период с 1 сентября «желто-синие одержали» 5 ноября в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Ростовчане обыграли «Спартак» в гостевом матче в Москве. Счет к концу матча составлял 0:1 в пользу донского ФК.

Ранее стало известно, что Карпин задумался об отставке.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Футбол#Валерий Карпин#Трансферы#Кубок России#Спартак
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