«Денег не давали»: Карпин рассказал, как повлияет смена губернатора на ФК «Ростов»

Первую победу за период с 1 сентября «желто-синие одержали» 5 ноября в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Ростовчане обыграли «Спартак» в гостевом матче в Москве. Счет к концу матча составлял 0:1 в пользу донского ФК.