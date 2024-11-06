Дональд Трамп объявил себя новым президентом США

Posted 6 ноября, 07:45
Published 6 ноября, 07:45
Modified 6 ноября, 07:47
Updated 6 ноября, 07:47
В Соединённых Штатах Америки ведётся подсчёт голосов на выборах президента. За пост главы государства борются республиканец, бизнесмен Дональд Трамп и демократка, вице-президент Штатов Камала Харрис. По предварительным подсчётам голосов, победу одерживает Трамп.
В штабе республиканца заявили, что не ожидали, что он добьётся настолько успешных результатов в ходе выборов. Он одержал победу в «колеблющихся» штатах. Именно они всегда имеют решающую роль в выборе президента.
Выступая перед своими сторонниками, Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США. Он назвал свой результат в президентской гонке «политической победой, которую прежде не знала история США». Трамп пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории страны.