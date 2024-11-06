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Posted 6 ноября, 07:45

Published 6 ноября, 07:45

Modified 6 ноября, 07:47

Updated 6 ноября, 07:47

Дональд Трамп объявил себя новым президентом США

Дональд Трамп объявил себя новым президентом США

6 ноября 2024, 07:45
Фото: Gage Skidmore/flickr.com/cc by 2.0. Дональд Трамп объявил себя новым президентом США
Дональд Трамп победил на выборах президента США, пишет Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей.

В Соединённых Штатах Америки ведётся подсчёт голосов на выборах президента. За пост главы государства борются республиканец, бизнесмен Дональд Трамп и демократка, вице-президент Штатов Камала Харрис. По предварительным подсчётам голосов, победу одерживает Трамп.

В штабе республиканца заявили, что не ожидали, что он добьётся настолько успешных результатов в ходе выборов. Он одержал победу в «колеблющихся» штатах. Именно они всегда имеют решающую роль в выборе президента.

Выступая перед своими сторонниками, Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США. Он назвал свой результат в президентской гонке «политической победой, которую прежде не знала история США». Трамп пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории страны.

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#Виктория Прутковская#Политика#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#США#Внешняя политика#Выборы президента США#Руководство США
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