Два автобуса в Ростове временно изменили схему движения

Posted 6 ноября, 11:21
Published 6 ноября, 11:21
Modified 6 ноября, 11:23
Updated 6 ноября, 11:23
Речь идет о маршрутах №81 (улица Подвойского — Дмитрия Петрова) и №98 (улица Подвойского — станция Первомайская). Оба будут объезжать улицу Подвойского и следовательно не останавливаться в ЖК «Красный Аксай».
Пока не завершатся работы на канализационной сети, автобусы пустят через улицу Богданова, 35-ю линию и улицу Комсомольскую. Обратно, вероятно, транспорт поедет этим же путем.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие центральные улицы в Ростове перекроют до конца года, а на каких введут ограничения на несколько дней.