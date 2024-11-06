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Posted 6 ноября, 11:21

Published 6 ноября, 11:21

Modified 6 ноября, 11:23

Updated 6 ноября, 11:23

Два автобуса в Ростове временно изменили схему движения

Два автобуса в Ростове временно изменили схему движения

6 ноября 2024, 11:21
Фото: 1MI. Два автобуса в Ростове временно изменили схему движения
Из-за прокладки канализационной сети на улице Подвойского временно изменили схему движения двух автобусов, сообщает Ростовский городской транспорт.

Речь идет о маршрутах №81 (улица Подвойского — Дмитрия Петрова) и №98 (улица Подвойского — станция Первомайская). Оба будут объезжать улицу Подвойского и следовательно не останавливаться в ЖК «Красный Аксай».

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Пока не завершатся работы на канализационной сети, автобусы пустят через улицу Богданова, 35-ю линию и улицу Комсомольскую. Обратно, вероятно, транспорт поедет этим же путем.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие центральные улицы в Ростове перекроют до конца года, а на каких введут ограничения на несколько дней.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Транспорт#Ростов
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