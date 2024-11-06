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Posted 6 ноября, 12:45

Published 6 ноября, 12:45

Modified 6 ноября, 12:47

Updated 6 ноября, 12:47

Эколог Лебедев рассказал, как сбрасывали отходы в реку Малая Черепаха в Таганроге

Эколог Лебедев рассказал, кто мог загрязнять реку Малая Черепаха в Таганроге

6 ноября 2024, 12:45
Фото: Pxhere. Эколог Лебедев рассказал, как сбрасывали отходы в реку Малая Черепаха в Таганроге
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Эксклюзив
Сбросы загрязняющих веществ в водоемы сплошь и рядом происходят в черте Ростова и области. Это как хроническое заболевание, с которым нужно бороться, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что в Таганроге зафиксировано загрязнение реки Малая Черепаха стоками мутно-белого окраса. Уточняется, что сброс носил «залповый характер» и был небольшого объема.

Эколог полагает, что сбросить загрязняющие воду вещества могли расположенные поблизости предприятия.

«Не у всех же есть централизованная канализация. У кого нет — накапливают отходы в отстойниках. А потом, чтобы не платить за вывоз, могут поставить насос и сбросить все накопленное. Такая практика широко используется в Ростовской области», — отмечает Алексей Лебедев.
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Собеседник рассказывает и о другом возможном способе загрязнения водоемов в регионе. Когда ассенизаторская машина подъезжает к берегу реки, сливает отходы и уезжает. Делается это для экономии средств — чтобы не платить за слив.

«И мусор с машин до сих пор выбрасывают в Соловьиную рощу напротив Змиевской балки. Это как хроническое заболевание в нашем городе, с которым нужно бороться», — уточняет эксперт.
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Собеседник уверен, что кардинально покончить с подобными проявлениями поможет онлайн-мониторинг. Однако к решению этого вопроса, как считает эксперт, нужно привлекать общественников и ГИБДД.

«По крайней мере ГИБДД может наблюдать, кто и куда с мусором едет, интересоваться и фиксировать номер. Чтобы потом проверить — приезжал ли этот автомобиль на официальную свалку или „потерялся“ в какой-то лесополосе», — резюмирует эколог.
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