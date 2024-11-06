Тыловика ЮТУ осудили за мошенничество с соревнованиями таможенников

Posted 6 ноября, 09:16
Published 6 ноября, 09:16
Modified 6 ноября, 09:28
Updated 6 ноября, 09:28
Валерий Козорезов оказался на скамье подсудимых из-за госконтракта. Будучи замначальника отдела соцразвития и медобеспечения тыловой службы, он был связан с закупкой на организацию внутренних спортивных соревнований. По версии следствия, госслужащий был причастен к мошенничеству, которое якобы провернули при реализации тендера.
Суд признал Валерия Козорезова виновным и приговорил к двум с половиной годам условного срока. Кроме того, в течение двух лет ему запретили занимать некоторые должности в государственных органов. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Весной Федеральная антимонопольная служба обнаружила сговор при закупке топлива для вертолетов таможни.