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Posted 6 ноября, 09:16

Published 6 ноября, 09:16

Modified 6 ноября, 09:28

Updated 6 ноября, 09:28

Бывший таможенник из Ростова получил срок за мошенничество с госзакупкой

Тыловика ЮТУ осудили за мошенничество с соревнованиями таможенников

6 ноября 2024, 09:16
Фото: ФТС РФ. для иллюстрации. Бывший таможенник из Ростова получил срок за мошенничество с госзакупкой
Ленинский районный суд Ростова избрал наказание экс-сотруднику Южного таможенного управления ФТС России Валерию Козорезову, сообщает региональное УФСБ.

Валерий Козорезов оказался на скамье подсудимых из-за госконтракта. Будучи замначальника отдела соцразвития и медобеспечения тыловой службы, он был связан с закупкой на организацию внутренних спортивных соревнований. По версии следствия, госслужащий был причастен к мошенничеству, которое якобы провернули при реализации тендера.

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Суд признал Валерия Козорезова виновным и приговорил к двум с половиной годам условного срока. Кроме того, в течение двух лет ему запретили занимать некоторые должности в государственных органов. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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