Еле сводят концы с концами: зарплаты не хватает почти 80% жителей Ростовской области

Posted 6 ноября, 13:48
Published 6 ноября, 13:48
Modified 6 ноября, 13:50
Updated 6 ноября, 13:50
По данным на 6 ноября, 41% опрошенных из донского края признались, что им не хватает зарплаты на основные нужды. Несколько лет назад, в 2021 году, проблемы с нехваткой денег были только у 35%. Но и это не самое страшное. Еще 36% респондентов при прохождении опроса hh.ru заявили, что дохода едва хватает даже на минимум, необходимый для жизни (в 2021-м — 33%). Многие вынуждены отказываться от покупки новой одежды, обуви (более 70%), от путешествий (почти 70%), интересного досуга (65%), лекарств и платной медицины (35%). А еще треть экономит даже на образовании.
Чаще всего на нехватку денег жалуются сотрудники розничной торговли, рабочий персонал, представители сферы безопасности, менеджеры и юристы, транспортники.
Лишь 23% заявили, что им полностью хватает зарплаты на удовлетворение основных потребностей (в 2021-м — 31%). Чаще всего довольны зарплатой строители (20%).
Росстат посчитал, что средняя зарплата в России к июлю 2024 года составляла более 85 тысяч рублей (до вычета налогов). Но вместе с доходами взвинтили и цены. Так что на нынешние высокие зарплаты не так уж и много можно себе позволить. С учетом инфляции, заработная плата выросла всего на 8,1% за год.