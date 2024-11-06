Еле сводят концы с концами: зарплаты не хватает почти 80% жителей Ростовской области

По данным на 6 ноября, 41% опрошенных из донского края признались, что им не хватает зарплаты на основные нужды. Несколько лет назад, в 2021 году, проблемы с нехваткой денег были только у 35%. Но и это не самое страшное. Еще 36% респондентов при прохождении опроса hh.ru заявили, что дохода едва хватает даже на минимум, необходимый для жизни (в 2021-м — 33%). Многие вынуждены отказываться от покупки новой одежды, обуви (более 70%), от путешествий (почти 70%), интересного досуга (65%), лекарств и платной медицины (35%). А еще треть экономит даже на образовании.