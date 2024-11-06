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Posted 6 ноября, 13:48

Published 6 ноября, 13:48

Modified 6 ноября, 13:50

Updated 6 ноября, 13:50

Сводят концы с концами: Зарплаты не хватает почти 80% жителей Ростовской области

Еле сводят концы с концами: зарплаты не хватает почти 80% жителей Ростовской области

6 ноября 2024, 13:48
Фото: Unsplash. Сводят концы с концами: Зарплаты не хватает почти 80% жителей Ростовской области

Почти 80% жителей Ростовской области не хватает денег до зарплаты

Несмотря на выросший МРОТ и среднее значение заработной платы, в Ростовской области денег на основные нужды хватает только 23% населения.

По данным на 6 ноября, 41% опрошенных из донского края признались, что им не хватает зарплаты на основные нужды. Несколько лет назад, в 2021 году, проблемы с нехваткой денег были только у 35%. Но и это не самое страшное. Еще 36% респондентов при прохождении опроса hh.ru заявили, что дохода едва хватает даже на минимум, необходимый для жизни (в 2021-м — 33%). Многие вынуждены отказываться от покупки новой одежды, обуви (более 70%), от путешествий (почти 70%), интересного досуга (65%), лекарств и платной медицины (35%). А еще треть экономит даже на образовании.

Чаще всего на нехватку денег жалуются сотрудники розничной торговли, рабочий персонал, представители сферы безопасности, менеджеры и юристы, транспортники.

Лишь 23% заявили, что им полностью хватает зарплаты на удовлетворение основных потребностей (в 2021-м — 31%). Чаще всего довольны зарплатой строители (20%).

Росстат посчитал, что средняя зарплата в России к июлю 2024 года составляла более 85 тысяч рублей (до вычета налогов). Но вместе с доходами взвинтили и цены. Так что на нынешние высокие зарплаты не так уж и много можно себе позволить. С учетом инфляции, заработная плата выросла всего на 8,1% за год.

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#Евгения Волкова#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#МРОТ#Росстат
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