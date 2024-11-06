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Posted 6 ноября, 18:50

Published 6 ноября, 18:50

Modified 6 ноября, 18:52

Updated 6 ноября, 18:52

Ежегодно на ремонт дорог в Ростове-на-Дону необходимо тратить от 3 млрд рублей

Ежегодно на ремонт дорог в Ростове-на-Дону необходимо тратить от 3 млрд рублей

6 ноября 2024, 18:50
Фото: Изображение Midjourney. Ежегодно на ремонт дорог в Ростове-на-Дону необходимо тратить от 3 млрд рублей
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассчитал, что в год на ремонтные работы на дорогах нужно тратить не менее трех миллиардов рублей.

В телеграм-канале Логвиненко рассказал о планерном совещании, на котором обсуждались результаты ремонта дорог в Ростове-на-Дону. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» удались восстановить 48% дорог. При этом на работы было выделено только 550 миллионов рублей.

Чтобы увеличить объемы проделанных работ, городские власти вышли с инициативой об увеличении финансирования проекта. Тогда при поддержке правительства региона на ремонт дорог Ростова выделили еще 1,6 миллиарда рублей. Это позволило довести 52% дорог до нормативного состояния.

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Однако Логвиненко подметил, что в рамках проекта планируется отремонтировать 75% дорог к 2035 году. И чтобы реализовать эту задачу, ежегодно в работы нужно вкладывать не менее трех миллиардов рублей.

До этого RostovGazeta писала о том, что до конца года перекрыли проезд на участке улицы Красноармейской в Ростове-на-Дону.

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