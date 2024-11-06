Финансовую поддержку «Росатома» получит тур — знакомство с Волгодонском

Posted 6 ноября, 09:54
Published 6 ноября, 09:54
Modified 6 ноября, 09:56
Updated 6 ноября, 09:56
Так, в ближайшее время, грантовую поддержку от госкорпорации получит туристическая программа «По Волго-Дону широко». Как отмечает один из главных авторов проекта Лариса Борисенко, для реализации этой идеи необходимо не только стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства внутри городов, но и привлекать финансирование через федеральные и региональные меры поддержки, включая частных инвесторов. Проще говоря, развитие сервисных услуг и инфраструктуры позволят привлекать больше гостей для демонстрации им уникальных особенностей атомградов.
Директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности «Росатома» Анна Жигульская поясняет, что главной задачей комплексной программы «Гостеприимные города „Росатома“, частью которой и является „Гостеприимный акселератор „Росатома“, является изменение отношение широкой аудитории к нашим атомградам.
— Мы хотим рассказать об уникальных природных, культурных особенностях этих территорий, о способах проведения досуга для местных жителей и гостей городов, о необычных предпринимательских проектах, а также привлечь интерес специалистов различного профиля, выбирающих место для жизни, личного и профессионального развития, — добавляет Анна Жигульская.
Помимо Волгодонска в проект пилотных городов также вошли ЗАТО Железногорск, Трехгорный, Удомля и Полярные Зори. Эксперты проекта уже провели анализ инфраструктуры их досуга и определили пропускную систему, климатическую зону и численность населения. На территориях всех городов прошли стратегические сессии, глубинные интервью с жителями и соцопросы. Определили эксперты и точки роста, отмечая интерес молодежи к созданию досуговых сервисов и развитию малого предпринимательства из которых можно выделить новые кафе, создание рекреационных зон, квестов, экскурсионных маршрутов и других точек притяжения.
В ходе стратегических сессий получено более 370 инициатив от представителей малого и среднего бизнеса и общественного актива пилотных городов, 24 из них вошли в «Гостеприимный акселератор Росатома». Разработанные на их основе проекты прошли несколько кругов предварительных защит перед руководителями профильных региональных ведомств, федеральными институтами развития туризма, дивизионов госкорпорации и городских администраций. На инвестиционном туристическом Форуме регионов России, проекты представили экспертной комиссии в лице заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом» Татьяны Терентьевой, а также представителям Корпораций МСП, Туризм.РФ, КРДВ, банков СБЕР, ДОМ.РФ и других.
Однако итоговую защиту прошло всего шесть проектов. Именно они теперь и получат стартовую финансовую поддержку от «Росатома». Проекту из Волгодонска — туристическая программа «По Волго-Дону широко» выделили грант на сумму 525 000 рублей.
Проект предлагает от одного до четырех тематических дней, которые знакомят и местных жителей, и гостей Волгодонска с богатой историей, казачьей донской культурой, уникальной советской архитектурой и промышленностью города.
По словам автора проекта Ларисы Борисенко, планируется собрать лучшие туристические локации города, включить услуги предпринимателей и приобрести этнические костюмы.
— Мы планируем привлечь внимание к наследию и традициям нашего края, повысить знания и степень доверия к работникам атомной промышленности, познакомиться с нашей этнической культурой», — рассказала директор волгодонской туристической фирмы «Точка притяжения» Лариса Борисенко.
Руководитель направления «Туризм и гостеприимство» АНО «Энергия развития», куратор акселерационной программы Вита Саар, в свою очередь, добавила, что практически все, кто изначально зашел в программу, представили свои доработанные, упакованные проекты, с просчитанными финансовыми моделями и пулом партнеров «в кармане». Она уверена, что большинство проектов будет реализовано, и для этого госкорпорация приложит все усилия.