Финансовую поддержку «Росатома» получит тур — знакомство с Волгодонском

Так, в ближайшее время, грантовую поддержку от госкорпорации получит туристическая программа «По Волго-Дону широко». Как отмечает один из главных авторов проекта Лариса Борисенко, для реализации этой идеи необходимо не только стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства внутри городов, но и привлекать финансирование через федеральные и региональные меры поддержки, включая частных инвесторов. Проще говоря, развитие сервисных услуг и инфраструктуры позволят привлекать больше гостей для демонстрации им уникальных особенностей атомградов.