Глава РЭО Буцаев сообщил о включении 60 компаний в реестр утилизаторов отходов

Posted 6 ноября, 14:58
Published 6 ноября, 14:58
Modified 6 ноября, 14:58
Updated 6 ноября, 14:58
Вошедшие в реестр предприятия получили возможность предоставления своих услуг по утилизации упаковки и ТКО от использованной продукции в соответствии с правилами расширенной ответственности производителей (РОП), пишет 56orb.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с этого года в соответствии с задачами реформы расширенной ответственности производителей и формирования экономики замкнутого цикла в России началась работа по включению в реестр утилизаторов предприятий, специализирующихся на утилизации отходов от использованных товаров. Анализ документов и выездную оценку по проверке соответствия заявляемых сведений прошли 60 компаний, которые пополнили реестр утилизаторов. Их совокупная мощность достигает 4,8 млн тонн в год.
Вошедшие в реестр предприятия занимаются переработкой отходов от множества видов товаров: аккумуляторных и других батареек, алюминия, бумажно-картонной продукции, комбинированной упаковки, дерева, полимерных материалов, шин и резинотехнических изделий, продуктов нефтепереработки, стекла, текстильных материалов, а также электротехники и электроники, пишет 56orb.ru.
Перед тем как включить компанию в реестр утилизаторов, осуществляется проверка ее заявления и пакета документов. После прохождения проверки документации выполняется выездная оценка работы предприятия.
В соответствии с заявлением директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, качество подготовки документации заявителями для включения в реестр значительно выросло после семинаров и вебинаров РЭО и Росприроднадзора, которые были проведены для заинтересованных лиц, а также размещения рекомендаций по заполнению заявления и содержанию прикладываемых документов. «Однако еще остаются организации, которые занимаются переработкой, но не заявляются на включение в реестр утилизаторов», — отметил эксперт.
В рамках действующих законодательных норм переработчики могут предоставлять услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в соответствии с требованиями РОП и создавать соответствующие акты строго после включения в реестр.