Глава РЭО Буцаев сообщил о включении 60 компаний в реестр утилизаторов отходов

В соответствии с заявлением директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, качество подготовки документации заявителями для включения в реестр значительно выросло после семинаров и вебинаров РЭО и Росприроднадзора, которые были проведены для заинтересованных лиц, а также размещения рекомендаций по заполнению заявления и содержанию прикладываемых документов. «Однако еще остаются организации, которые занимаются переработкой, но не заявляются на включение в реестр утилизаторов», — отметил эксперт.