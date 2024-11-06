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Posted 6 ноября, 14:58

Published 6 ноября, 14:58

Modified 6 ноября, 14:58

Updated 6 ноября, 14:58

Глава РЭО Буцаев сообщил о включении 60 компаний в реестр утилизаторов отходов

Глава РЭО Буцаев сообщил о включении 60 компаний в реестр утилизаторов отходов

6 ноября 2024, 14:58
Фото: 1MI.
По итогам проверки документации и выездных комиссий на предприятия для оценки мощностей по переработке отходов реестр утилизаторов пополнили 60 компаний. Проверки прошли при участии экспертов Российского экологического оператора.

Вошедшие в реестр предприятия получили возможность предоставления своих услуг по утилизации упаковки и ТКО от использованной продукции в соответствии с правилами расширенной ответственности производителей (РОП), пишет 56orb.ru.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с этого года в соответствии с задачами реформы расширенной ответственности производителей и формирования экономики замкнутого цикла в России началась работа по включению в реестр утилизаторов предприятий, специализирующихся на утилизации отходов от использованных товаров. Анализ документов и выездную оценку по проверке соответствия заявляемых сведений прошли 60 компаний, которые пополнили реестр утилизаторов. Их совокупная мощность достигает 4,8 млн тонн в год.

Вошедшие в реестр предприятия занимаются переработкой отходов от множества видов товаров: аккумуляторных и других батареек, алюминия, бумажно-картонной продукции, комбинированной упаковки, дерева, полимерных материалов, шин и резинотехнических изделий, продуктов нефтепереработки, стекла, текстильных материалов, а также электротехники и электроники, пишет 56orb.ru.

Перед тем как включить компанию в реестр утилизаторов, осуществляется проверка ее заявления и пакета документов. После прохождения проверки документации выполняется выездная оценка работы предприятия.

В соответствии с заявлением директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, качество подготовки документации заявителями для включения в реестр значительно выросло после семинаров и вебинаров РЭО и Росприроднадзора, которые были проведены для заинтересованных лиц, а также размещения рекомендаций по заполнению заявления и содержанию прикладываемых документов. «Однако еще остаются организации, которые занимаются переработкой, но не заявляются на включение в реестр утилизаторов», — отметил эксперт.

В рамках действующих законодательных норм переработчики могут предоставлять услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в соответствии с требованиями РОП и создавать соответствующие акты строго после включения в реестр.

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