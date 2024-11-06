rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 17:17

Published 6 ноября, 17:17

Modified 6 ноября, 17:19

Updated 6 ноября, 17:19

В Ростовской области спасли кенгуренка, которого мать выбросила из мешка

«Как понять животных?»: в парке Ростовской области мать выбросила ребенка из сумки

6 ноября 2024, 17:17
Фото: Шедеврум. В Ростовской области спасли кенгуренка, которого мать выбросила из мешка

В Ростовской области спасли кенгуренка, которого мать выбросила из мешка

В Ростовской области киперы спасли малыша кенгуру, которого мать выбросила из сумки и отказалась кормить и подпускать к себе.

6 ноября в Сети завирусилась трогательная история кенгуренка, которого бросила мать. Эти события развернулись в парке птиц в Красносулинском районе Ростовской области. На днях самка кенгуру отказалась от своего детеныша. Она выбросила кенгуренка из сумки, перестала кормить его и вообще не подпускает к себе.

Сезон охоты на лисиц и корсаков стартует в Ростовской области 2 ноября
Узнать подробнее

Ветеринары парка осмотрели малышку и не выявили никаких отклонений и проблем со здоровьем. Вероятно, людям придется самостоятельно выкармливать кенгурёнка.

В социальных сетях жители оказались очень расстроганы этой историей. «Глазки у малыша такие грустные!», «Выращивать кенгуру в Ростовской области — все равно, что выращивать манго в Псковской области. Отпустите животное в его естественную среду обитания», «Обычно выбрасывают в случае опасности, может быть она в положении и ей тяжело», «Как понять животных? Они же не могут объяснить, что не так», — написали люди под постами с видео.

До этого появилось умильное видео с найденным под Ростовом львенком.

Ранее труп лисицы нашли в мусорном баке в Батайске.

Читайте также:
Видео: белый медведь Айон из зоопарка Ростова зажирел и ленится охотиться на рыбуВ Ростове-на-Дону у зоопарку присоединили территорию парка имени ОктябряКладбище гниющих костей устроили неизвестные на Западном в Ростове-на-Дону
#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростовская область#Животные#Спасение животных#Зоопарк#Парк#Помощь#Живая природа#Детеныши#Ветеринар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика