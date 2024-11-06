«Как понять животных?»: в парке Ростовской области мать выбросила ребенка из сумки

В социальных сетях жители оказались очень расстроганы этой историей. «Глазки у малыша такие грустные!», «Выращивать кенгуру в Ростовской области — все равно, что выращивать манго в Псковской области. Отпустите животное в его естественную среду обитания», «Обычно выбрасывают в случае опасности, может быть она в положении и ей тяжело», «Как понять животных? Они же не могут объяснить, что не так», — написали люди под постами с видео.