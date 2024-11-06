«Как понять животных?»: в парке Ростовской области мать выбросила ребенка из сумки

Posted 6 ноября, 17:17
Published 6 ноября, 17:17
Modified 6 ноября, 17:19
Updated 6 ноября, 17:19
6 ноября в Сети завирусилась трогательная история кенгуренка, которого бросила мать. Эти события развернулись в парке птиц в Красносулинском районе Ростовской области. На днях самка кенгуру отказалась от своего детеныша. Она выбросила кенгуренка из сумки, перестала кормить его и вообще не подпускает к себе.
Ветеринары парка осмотрели малышку и не выявили никаких отклонений и проблем со здоровьем. Вероятно, людям придется самостоятельно выкармливать кенгурёнка.
В социальных сетях жители оказались очень расстроганы этой историей. «Глазки у малыша такие грустные!», «Выращивать кенгуру в Ростовской области — все равно, что выращивать манго в Псковской области. Отпустите животное в его естественную среду обитания», «Обычно выбрасывают в случае опасности, может быть она в положении и ей тяжело», «Как понять животных? Они же не могут объяснить, что не так», — написали люди под постами с видео.
До этого появилось умильное видео с найденным под Ростовом львенком.
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