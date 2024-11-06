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Posted 6 ноября, 07:02

Published 6 ноября, 07:02

Modified 6 ноября, 07:24

Updated 6 ноября, 07:24

«Ничего не значит»: Карпин высказался о долгожданной победе «Ростова»

«Ничего не значит»: Карпин сообщил, почему не доволен долгожданной победой «Ростова»

6 ноября 2024, 07:02
Фото: тг ФК Ростов. «Ничего не значит»: Карпин высказался о долгожданной победе «Ростова»

Карпин высказался о долгожданной победе футболистов «Ростова»

Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин поделился эмоциями и мыслями после победы над столичным «Спартаком».

В ходе пресс-конференции после матча «Ростов — Спартак» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов. Тренер донского ФК признался, что ему не понравилась игра, несмотря на долгожданную (первую за два месяца!) победу.

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— Сказать, что игра понравилась, — нет, не понравилась. Или не все понравилось, так скажем, — высказался наставник «желто-синих». Результат — да, понятно, что нужен был после того, как давно не выигрывали. Но кубковый матч — ничего не значит, еще [будет] ответная игра. Три очка за него не дают, так что эмоции абсолютно нормальные, спокойные, ничего сверхъестественного не произошло.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как повлияет смена губернатора Ростовской области на футбольный клуб «Ростов».

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