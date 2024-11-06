«Ничего не значит»: Карпин сообщил, почему не доволен долгожданной победой «Ростова»

Posted 6 ноября, 07:02
Published 6 ноября, 07:02
Modified 6 ноября, 07:24
Updated 6 ноября, 07:24
В ходе пресс-конференции после матча «Ростов — Спартак» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов. Тренер донского ФК признался, что ему не понравилась игра, несмотря на долгожданную (первую за два месяца!) победу.
— Сказать, что игра понравилась, — нет, не понравилась. Или не все понравилось, так скажем, — высказался наставник «желто-синих». Результат — да, понятно, что нужен был после того, как давно не выигрывали. Но кубковый матч — ничего не значит, еще [будет] ответная игра. Три очка за него не дают, так что эмоции абсолютно нормальные, спокойные, ничего сверхъестественного не произошло.
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