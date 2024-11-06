Новогодние елки подорожают в Ростовской области до 10 тысяч рублей за метр

Если говорить об импортных елках, то чаще всего в России можно встретить пихты из Европы — Дании, Польши, Германии и других стран. Как правило, это премиум елки, покупка которых обходится примерно в восемь тысяч рублей за метр. Однако в 2024 году цена вырастет до десяти тысяч рублей. Увеличение стоимости связано с издержками на логистику и курсом валют, так как поставщикам приходится закупать пихты за евро и ввозить их через сопредельные страны.