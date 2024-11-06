Новогодние елки подорожают в Ростовской области до 10 тысяч рублей за метр

Posted 6 ноября, 16:06
Published 6 ноября, 16:06
Modified 6 ноября, 16:08
Updated 6 ноября, 16:08
В 2024 году за новогоднюю елку жителям Ростовской области придется отдать на 10–20% больше. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости как импортных, так и отечественных хвойных деревьев. Рост цен связан с целом рядом факторов.
Если говорить об импортных елках, то чаще всего в России можно встретить пихты из Европы — Дании, Польши, Германии и других стран. Как правило, это премиум елки, покупка которых обходится примерно в восемь тысяч рублей за метр. Однако в 2024 году цена вырастет до десяти тысяч рублей. Увеличение стоимости связано с издержками на логистику и курсом валют, так как поставщикам приходится закупать пихты за евро и ввозить их через сопредельные страны.
Российские сосны вырастут в цене примерно на 10% из-за инфляции, подорожания складов и топлива, а также из-за увеличения зарплат рабочих питомников. Так, в среднем отечественную елку можно будет купить за 1,2–1,5 тысячи рублей за метр. Хвойные деревья от полутора до двух метров обойдутся в 2–2,5 тысячи рублей. Хотя еще год назад метровую елку продавали за одну тысячу рублей.
Добавим, что елки выгоднее покупать в магазине, так как на рынках и базарах в их стоимость дополнительно включается аренда торговой точки и оплата продавца.
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