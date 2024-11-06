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Posted 6 ноября, 10:45

Published 6 ноября, 10:45

Modified 6 ноября, 10:47

Updated 6 ноября, 10:47

Огромный пожар охватил заводские склады в Таганроге

Огромный пожар охватил склады на территории «Красного котельщика» в Таганроге

6 ноября 2024, 10:45
Фото: 1MI. Огромный пожар охватил заводские склады в Таганроге
Склады загорелись в промзоне Таганрога на улице Москатова, кадрами с места событий в соцсетях местные жители.

Пламя вспыхнуло днём 6 ноября. Огонь охватил склады на территории «Красного котельщика» на улице Москатова. Огромный столб дыма тянется от места пожара по всему городу. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра в Таганроге. Жители сообщают о едком запахе в зоне возгорания.

«Дым, прям палёной резиной пахнет», — говорят очевидцы.

Что стало причиной пожара неизвестно. В управлении МЧС по Ростовской области комментариев о случившемся пока не давали. О пострадавших не сообщалось.

Информация о ЧП уточняется.

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Видео: ТГ -канал «Новости Таганрога». 1MI. Огромный пожар охватил заводские склады в Таганроге

Ранее на ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области.

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