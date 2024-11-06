Огромный пожар охватил склады на территории «Красного котельщика» в Таганроге

Posted 6 ноября, 10:45
Published 6 ноября, 10:45
Modified 6 ноября, 10:47
Updated 6 ноября, 10:47
Пламя вспыхнуло днём 6 ноября. Огонь охватил склады на территории «Красного котельщика» на улице Москатова. Огромный столб дыма тянется от места пожара по всему городу. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра в Таганроге. Жители сообщают о едком запахе в зоне возгорания.
«Дым, прям палёной резиной пахнет», — говорят очевидцы.
Что стало причиной пожара неизвестно. В управлении МЧС по Ростовской области комментариев о случившемся пока не давали. О пострадавших не сообщалось.
Информация о ЧП уточняется.