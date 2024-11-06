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Posted 6 ноября, 08:33

Published 6 ноября, 08:33

Modified 6 ноября, 08:35

Updated 6 ноября, 08:35

Отец исчезнувшей в Каспийске Анны Цомартовой рассказал, как лишился работы в Ростове

Отец пропавшей в Каспийске Анны Цомартовой сообщил, как потерял работу в Ростове

6 ноября 2024, 08:33
Фото: 1MI. Отец исчезнувшей в Каспийске Анны Цомартовой рассказал, как лишился работы в Ростове
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Эксклюзив
Отец исчезнувшей ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил RostovGazeta, что работал в отделе полиции Ростова. Однако со службы его уволили полтора месяца назад.

Николай Цомартов — отец исчезнувшей после соревнований в Каспийске дочери, рассказывает, что все это время пытался привлечь к ответственности неких лиц за их странную позицию.

По словам собеседника, на родителей исчезнувшей девушки вываливалось много хейта в Сети. В том числе, их пытались убедить в самоубийстве дочери.

Ростовская студентка Анна Цомартова пропала после участия в соревновании в КаспийскеРостовская студентка Анна Цомартова пропала после участия в соревновании в Каспийске
Ростовская студентка Анна Цомартова пропала после участия в соревновании в Каспийске.
Фото: VK Аня Цомартова
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Николай Цомартов рассказывает, что буквально полтора месяца назад, 17 сентября, остался без работы — его уволили из полиции. Мужчина добавляет, что причиной этому стало детское стихотворение, которое он разместил в своем Telegram-канале.

«А все потому, что я пытался привлечь к ответственности неких лиц», — отмечает Николай Цомартов.

Подробнее — в большом интервью RostovGazeta.

Отец ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил о странностях ее исчезновения
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