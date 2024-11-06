Отец пропавшей в Каспийске Анны Цомартовой сообщил, как потерял работу в Ростове

Posted 6 ноября, 08:33
Published 6 ноября, 08:33
Modified 6 ноября, 08:35
Updated 6 ноября, 08:35
Николай Цомартов — отец исчезнувшей после соревнований в Каспийске дочери, рассказывает, что все это время пытался привлечь к ответственности неких лиц за их странную позицию.
По словам собеседника, на родителей исчезнувшей девушки вываливалось много хейта в Сети. В том числе, их пытались убедить в самоубийстве дочери.
Николай Цомартов рассказывает, что буквально полтора месяца назад, 17 сентября, остался без работы — его уволили из полиции. Мужчина добавляет, что причиной этому стало детское стихотворение, которое он разместил в своем Telegram-канале.
«А все потому, что я пытался привлечь к ответственности неких лиц», — отмечает Николай Цомартов.
Подробнее — в большом интервью RostovGazeta.