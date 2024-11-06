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Posted 6 ноября, 08:13

Published 6 ноября, 08:13

Modified 6 ноября, 08:15

Updated 6 ноября, 08:15

Перед выходными в Ростове массово отключат электричество

Перед выходными в Ростове массово отключат электричество

6 ноября 2024, 08:13
Фото: 1MI. Перед выходными в Ростове массово отключат электричество
В Ростове-на-Дону запланировано массовое отключение света. Сотни домов обесточат 7 и 8 ноября. Точные адреса опубликовал Донэнерго.

В четверг, 7 ноября, без света останутся жители домов № 15-23, 12-28 на улице Майской, № 1-7, 2-16 на 14-й линии, № 1-9, 2-14 на 16-й линии, № 9-25 на Советской, № 74-85 на Украинской, № 58-64 на Вятской, № 36-79 на Подъездной и № 29-73 на Цезаря Куникова. Там электроснабжение приостановят с 09:00 до 17:00 мск.

В это же время обесточат дома в переулках Иртышском (№ 97-117, 98-120), Пронском (№ 85-105, 78-98), Свирском (№ 73-93. 78-98), Ставропольском (№ 1-7), а также в Вольном, Фруктовом, Грозненском, Общественном и Санаторном.

С 09:00 до 13:00 мск проблемы с электричеством появятся у ростовчан, проживающих на улице Еременко, 60/12, Малиновского, 66, 66/1, 68, 68/1, 68/2, 68/3 и Волнистой, 4/16. По этим же адресам отключения запланированы и с 13:00 до 16:00 мск.

С 5 ноября пройдут массовые отключения света в Ростове-на-Дону
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В домах № 1-27, 2-32 на улице Коллективной света не будет с 09:00 до 16:00 мск. Аналогичная ситуация ожидается на улице Водопьянова, 1-13, 2-10, Коккинаки, 1-15, 2-8, Слепнева, 1-7, Леваневского, 1-23, 2-32 и Чкалова, 1-41, 2-48. На следующий день в это же время там снова отключат электричество.

С 09:00 до 12:00 мск в пятницу, 8 ноября, погаснут лампочки на улице Благодатной, 116 и 163, а также на бульваре Платова, 10 и 11. Через час, с 13:00 до 16:00 мск повторно отключат свет на бульваре Платова, 10 и 11, а также в доме 2В.

Ранее стало известно, в каких населенных пунктах начнутся перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Отключение света#Донэнерго#Электроснабжение#Адреса
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