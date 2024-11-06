Перед выходными в Ростове массово отключат электричество

С 09:00 до 12:00 мск в пятницу, 8 ноября, погаснут лампочки на улице Благодатной, 116 и 163, а также на бульваре Платова, 10 и 11. Через час, с 13:00 до 16:00 мск повторно отключат свет на бульваре Платова, 10 и 11, а также в доме 2В.