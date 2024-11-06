Половина дорог в Ростове не соответствует нормативу

С учетом полностью выполненной программы 2024 года, в ходе которой отремонтировали 47 дорожных объектов, нормативу не соответствует даже половина от общего числа дорог в Ростове. Алексей Логвиненко отметил, что этот вопрос можно решить дополнительным финансированием. Чтобы повысить показатель с 48% до 75% (дорог, соответствующих нормативу), нужно еще порядка трех миллиардов рублей ежегодно.