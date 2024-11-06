Половина дорог в Ростове не соответствует нормативу

Posted 6 ноября, 18:15
Published 6 ноября, 18:15
Modified 6 ноября, 18:48
Updated 6 ноября, 18:48
С учетом полностью выполненной программы 2024 года, в ходе которой отремонтировали 47 дорожных объектов, нормативу не соответствует даже половина от общего числа дорог в Ростове. Алексей Логвиненко отметил, что этот вопрос можно решить дополнительным финансированием. Чтобы повысить показатель с 48% до 75% (дорог, соответствующих нормативу), нужно еще порядка трех миллиардов рублей ежегодно.
По словам главы администрации, раньше город получал по 550 миллионов рублей из регионального бюджета. Этого оказалось недостаточно.
— Мы вышли с инициативой об увеличении финансирования, и благодаря поддержке правительства Ростовской области на ремонт дорог Ростова было выделено 1,6 миллиарда рублей. Это позволило нам довести количество дорог, соответствующих нормативному техническому состоянию, до 52%, — прокомментировал ситуацию Логвиненко.
Удастся ли увеличить финансирование из областного бюджета до трех миллиардов рублей, неизвестно. Это решится при обсуждении с Минтрансом региона.