После снегопада Ростовскую область накроют дожди

По данным синоптиков, в среду, 6 ноября, температура воздуха составит около +6…+11 градусов днем и +2…+7 — ночью (при прояснениях — до нуля). Дождь начнется днем и продолжится 7 числа. Небольшие осадки ожидаются лишь в некоторых районах. Частично регион накроет густой туман — ранним утром и ночью.