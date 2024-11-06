После снегопада Ростовскую область накроют дожди

Posted 6 ноября, 06:21
Published 6 ноября, 06:21
Modified 6 ноября, 06:31
Updated 6 ноября, 06:31
По данным синоптиков, в среду, 6 ноября, температура воздуха составит около +6…+11 градусов днем и +2…+7 — ночью (при прояснениях — до нуля). Дождь начнется днем и продолжится 7 числа. Небольшие осадки ожидаются лишь в некоторых районах. Частично регион накроет густой туман — ранним утром и ночью.
В донской столице ожидается похожая погода. Столбик термометра покажет около +8…+10 градусов днем, а ночью опустится до +4…+7. Осадков в городе не прогнозируют.
Ветер стихнет до 11 метров в секунду. По сравнению с порывами до 27 метров в секунду, из-за которых случились десятки ЧП в Ростовской области, теперь будет спокойная погода.