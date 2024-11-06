rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 06:21

Published 6 ноября, 06:21

Modified 6 ноября, 06:31

Updated 6 ноября, 06:31

После снегопада в Ростовскую область вернутся дожди

После снегопада Ростовскую область накроют дожди

6 ноября 2024, 06:21
Фото: Pxhere. После снегопада в Ростовскую область вернутся дожди
В Ростовской области обещают дожди и туман в ближайшие сутки. Прогноз погоды на 6 и 7 ноября опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

По данным синоптиков, в среду, 6 ноября, температура воздуха составит около +6…+11 градусов днем и +2…+7 — ночью (при прояснениях — до нуля). Дождь начнется днем и продолжится 7 числа. Небольшие осадки ожидаются лишь в некоторых районах. Частично регион накроет густой туман — ранним утром и ночью.

Стало известно, когда в Ростовской области стихнет штормовой ветер
Узнать подробнее

В донской столице ожидается похожая погода. Столбик термометра покажет около +8…+10 градусов днем, а ночью опустится до +4…+7. Осадков в городе не прогнозируют.

Ветер стихнет до 11 метров в секунду. По сравнению с порывами до 27 метров в секунду, из-за которых случились десятки ЧП в Ростовской области, теперь будет спокойная погода.

Читайте также:
Тепло почти до +20 градусов придет в Ростовскую областьСтал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрьЗаморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области
#Евгения Волкова#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧП#Ветер#Погода#Прогноз#Осадки#Дожди#Синоптики#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика