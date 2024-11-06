Повестки в военкомат раздали на ярмарке в Ростовской области

Полицейские и сотрудники военкомата посетили несколько строек и торговую ярмарку в Аксайском районе. Там они проверили документы 40 мигрантов. Шесть из них нарушили режим пребывания в стране и будут депортированы. Ещё двое незаконно осуществляли трудовую деятельность.