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Posted 6 ноября, 09:35

Published 6 ноября, 09:35

Modified 6 ноября, 09:37

Updated 6 ноября, 09:37

Повестки в военкомат раздали на ярмарке в Ростовской области

Повестки в военкомат раздали на ярмарке в Ростовской области

6 ноября 2024, 09:35
Фото: МВД России по Ростовской области. Повестки в военкомат раздали на ярмарке в Ростовской области

Шесть нелегальных мигрантов из Ростовской области депортируют из России

В Ростовской области после рейда полиции шесть нелегальных мигрантов будут выдворены из России, сообщили в управлении МВД.

Полицейские и сотрудники военкомата посетили несколько строек и торговую ярмарку в Аксайском районе. Там они проверили документы 40 мигрантов. Шесть из них нарушили режим пребывания в стране и будут депортированы. Ещё двое незаконно осуществляли трудовую деятельность.

Также полиция выявила факт организации незаконной миграции: нелегалам предоставили помещение для проживания рядом с работой.

Представители военкомата вручили пять повесток натурализованным гражданам России. Речь идёт об иностранцах, которые недавно получили гражданство РФ, но не встали на воинский учёт.

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Фото: МВД России по Ростовской области

Ранее сообщалось, что с начала года более двух тысяч мигрантов депортировали из Ростовской области.

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