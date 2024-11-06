Повестки в военкомат раздали на ярмарке в Ростовской области

Posted 6 ноября, 09:35
Published 6 ноября, 09:35
Modified 6 ноября, 09:37
Updated 6 ноября, 09:37
Полицейские и сотрудники военкомата посетили несколько строек и торговую ярмарку в Аксайском районе. Там они проверили документы 40 мигрантов. Шесть из них нарушили режим пребывания в стране и будут депортированы. Ещё двое незаконно осуществляли трудовую деятельность.
Также полиция выявила факт организации незаконной миграции: нелегалам предоставили помещение для проживания рядом с работой.
Представители военкомата вручили пять повесток натурализованным гражданам России. Речь идёт об иностранцах, которые недавно получили гражданство РФ, но не встали на воинский учёт.