Появилось видео крупного пожара в районе «Красного котельщика» в Таганроге

Posted 6 ноября, 11:20
Published 6 ноября, 11:20
Modified 6 ноября, 11:22
Updated 6 ноября, 11:22
Возгорание произошло днём 6 ноября. Огонь охватил цех по производству детских площадок, рядом с «Красным котельщиком». Жители Таганрога сообщают о едком запахе горящего пластика, исходящем от эпицентра пожара. Из-за сильного ветра дым от промзоны разносится по всему городу.
Что стало причиной возгорания неизвестно. Спасатели уже выехали на место. В управлении МЧС по Ростовской области уточнили, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. В тушении задействованы семь единиц техники и 24 спасателя.
Информация о ЧП будет уточняться.
Ранее на ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области.