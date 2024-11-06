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Posted 6 ноября, 11:20

Published 6 ноября, 11:20

Modified 6 ноября, 11:22

Updated 6 ноября, 11:22

Появилось видео крупного пожара в районе «Красного котельщика» в Таганроге

Появилось видео крупного пожара в районе «Красного котельщика» в Таганроге

6 ноября 2024, 11:20
Фото: видео don_mash/Новости Таганрога. 1MI. Появилось видео крупного пожара в районе «Красного котельщика» в Таганроге
В Таганроге горят склады на территории промзоны на улице Москатова, кадрами с места событий делятся в соцсетях очевидцы.

Возгорание произошло днём 6 ноября. Огонь охватил цех по производству детских площадок, рядом с «Красным котельщиком». Жители Таганрога сообщают о едком запахе горящего пластика, исходящем от эпицентра пожара. Из-за сильного ветра дым от промзоны разносится по всему городу.

Огромный пожар охватил склады на территории «Красного котельщика» в Таганроге
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Что стало причиной возгорания неизвестно. Спасатели уже выехали на место. В управлении МЧС по Ростовской области уточнили, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. В тушении задействованы семь единиц техники и 24 спасателя.

Информация о ЧП будет уточняться.

Ранее на ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области.

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