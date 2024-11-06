Программа ремонта автодорог Донской столицы на этот год выполнена в полном объеме

Posted 6 ноября, 16:45
Published 6 ноября, 16:45
Modified 6 ноября, 16:47
Updated 6 ноября, 16:47
В обсуждении приняли участие городской прокурор Олег Фрикель, председатель городской Думы-главы города Зинаида Неярохина, а также заместители и руководители структурных подразделений. Провел совещание глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
Он отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Ростову-на-Дону выделялись 550 млн рублей, которые позволили городским властям привести в нормативное состояние 48% дорог донской столицы.
— Наша задача — выйти на показатель в 75%, — сказал Алексей Логвиненко.— Мы вышли с инициативой об увеличении финансирования, и благодаря поддержке Правительства РО на ремонт дорог Ростова было выделено 1,6 млрд. Это позволило нам довести количество дорог, соответствующих нормативному техническому состоянию, до 52%. Программа ремонта выполнена в полном объеме: дорожные службы доказали, что такой масштаб работ городу под силу.
Отремонтированы 47 дорожных объектов площадью почти 700 тыс.м2, включая тротуары. Все объекты сданы в срок, некоторые даже с опережением.
— Благодарю дорожные службы за работу и ростовчан, которые показали, что готовы претерпеть некоторые неудобства, чтобы в итоге в городе были новые качественные дороги, — добавил Алексей Логвиненко.
Глава администрации города подчеркнул, что по результатам экономии Ростову удалось включить в программу ремонта еще 9 дорожных участков. Это и переулок Университетский, переулок Ставропольский, и 37-я линия, улицы Ректорская и Филимоновская. Их город приведет в порядок до конца текущего года.
Помимо ремонта этих объектов, в планах администрации города отремонтировать и еще 22, общая протяженность которых составляет 10 километров. На эти цели из местного бюджета направлены дополнительно 319 млн рублей, и заключены контракты на выполнение ряда работ.
Алексей Логвиненко пояснил, что уже в конце этого года город получит 62,2 километра новых дорог, которые будут пребывать на гарантийном обслуживании подрядных организаций. Причем срок гарантии различен, от 4 до 6 лет.
Если говорить о планах на 2025 год, то согласно данным Департамента автомобильных дорог, Ростову выделяют всего лишь 170 млн рублей. Этих средств недостаточно даже для ремонта 1% дорог, как раньше.
— Чтобы достичь нормативных 75% к 2035 году, по предварительным расчетам, ежегодно необходимо ремонтировать дороги на сумму не менее 3 млрд рублей. Город готов к выполнению таких объемов работ. Поручил департаменту автодорог проработать вопрос о выделении финансирования на 2025 год с Министерством транспорта Ростовской области, — подытожил глава администрации Ростова.
Вторым вопросом пленарного совещания стало обсуждение предоставления услуг «Социальное такси» для маломобильных граждан.
Алексей Логвиненко пояснил, что данная мера поддержки реализуется всеми районными Центрами социального обслуживания населения города, включая центр для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В настоящее время в городе работает 11 «социальных такси». Автомобили предоставляются в соответствии с графиком работы учреждений, при наличии свободного транспорта. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявку, в которой будет обозначено время, место и пункт назначения.
— Маломобильные ростовчане хотят быть включенными в общественную и культурную жизнь города, посещать места для проведения досуга или занятий спортом. Поэтому услуга «социального такси» в городе стала более востребованной, — отметил Алексей Логвиненко.
Глава администрации Ростова добавил, что сегодня в четырех районах города уже закуплены новые авто. К ним относятся: Октябрьский, Ворошиловский, Первомайский и Советский. В Ворошиловский район машина уже передана, а в остальные три автомобили поставят до конца года.