Программа ремонта автодорог Донской столицы на этот год выполнена в полном объеме

— Наша задача — выйти на показатель в 75%, — сказал Алексей Логвиненко.— Мы вышли с инициативой об увеличении финансирования, и благодаря поддержке Правительства РО на ремонт дорог Ростова было выделено 1,6 млрд. Это позволило нам довести количество дорог, соответствующих нормативному техническому состоянию, до 52%. Программа ремонта выполнена в полном объеме: дорожные службы доказали, что такой масштаб работ городу под силу.