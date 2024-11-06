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Posted 6 ноября, 16:45

Published 6 ноября, 16:45

Modified 6 ноября, 16:47

Updated 6 ноября, 16:47

Программа ремонта автодорог Донской столицы на этот год выполнена в полном объеме

Программа ремонта автодорог Донской столицы на этот год выполнена в полном объеме

6 ноября 2024, 16:45
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.
На расширенном планерном совещании администрации города, которое проходило 6 ноября, подвели итоги ремонтных работ на ростовских дорогах и рассмотрели вопрос о предоставлении услуги «Социальное такси» для маломобильных ростовчан.
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

В обсуждении приняли участие городской прокурор Олег Фрикель, председатель городской Думы-главы города Зинаида Неярохина, а также заместители и руководители структурных подразделений. Провел совещание глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Он отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Ростову-на-Дону выделялись 550 млн рублей, которые позволили городским властям привести в нормативное состояние 48% дорог донской столицы.

— Наша задача — выйти на показатель в 75%, — сказал Алексей Логвиненко.— Мы вышли с инициативой об увеличении финансирования, и благодаря поддержке Правительства РО на ремонт дорог Ростова было выделено 1,6 млрд. Это позволило нам довести количество дорог, соответствующих нормативному техническому состоянию, до 52%. Программа ремонта выполнена в полном объеме: дорожные службы доказали, что такой масштаб работ городу под силу.

Отремонтированы 47 дорожных объектов площадью почти 700 тыс.м2, включая тротуары. Все объекты сданы в срок, некоторые даже с опережением.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

— Благодарю дорожные службы за работу и ростовчан, которые показали, что готовы претерпеть некоторые неудобства, чтобы в итоге в городе были новые качественные дороги, — добавил Алексей Логвиненко.

Глава администрации города подчеркнул, что по результатам экономии Ростову удалось включить в программу ремонта еще 9 дорожных участков. Это и переулок Университетский, переулок Ставропольский, и 37-я линия, улицы Ректорская и Филимоновская. Их город приведет в порядок до конца текущего года.

Помимо ремонта этих объектов, в планах администрации города отремонтировать и еще 22, общая протяженность которых составляет 10 километров. На эти цели из местного бюджета направлены дополнительно 319 млн рублей, и заключены контракты на выполнение ряда работ.

Алексей Логвиненко пояснил, что уже в конце этого года город получит 62,2 километра новых дорог, которые будут пребывать на гарантийном обслуживании подрядных организаций. Причем срок гарантии различен, от 4 до 6 лет.

Если говорить о планах на 2025 год, то согласно данным Департамента автомобильных дорог, Ростову выделяют всего лишь 170 млн рублей. Этих средств недостаточно даже для ремонта 1% дорог, как раньше.

— Чтобы достичь нормативных 75% к 2035 году, по предварительным расчетам, ежегодно необходимо ремонтировать дороги на сумму не менее 3 млрд рублей. Город готов к выполнению таких объемов работ. Поручил департаменту автодорог проработать вопрос о выделении финансирования на 2025 год с Министерством транспорта Ростовской области, — подытожил глава администрации Ростова.

Вторым вопросом пленарного совещания стало обсуждение предоставления услуг «Социальное такси» для маломобильных граждан.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко пояснил, что данная мера поддержки реализуется всеми районными Центрами социального обслуживания населения города, включая центр для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В настоящее время в городе работает 11 «социальных такси». Автомобили предоставляются в соответствии с графиком работы учреждений, при наличии свободного транспорта. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявку, в которой будет обозначено время, место и пункт назначения.

— Маломобильные ростовчане хотят быть включенными в общественную и культурную жизнь города, посещать места для проведения досуга или занятий спортом. Поэтому услуга «социального такси» в городе стала более востребованной, — отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова добавил, что сегодня в четырех районах города уже закуплены новые авто. К ним относятся: Октябрьский, Ворошиловский, Первомайский и Советский. В Ворошиловский район машина уже передана, а в остальные три автомобили поставят до конца года.

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