Регоператор «Чистый город» прекратил свою деятельность в Ростове-на-Дону

Реорганизацию провели для оптимизации работы и улучшению качества услуг. Представители компании отметили, что на клиентах изменения никак не отразятся. Все действующие договоры, которые были заключены с «Чистым городом», останутся действительными. Теперь все обязанности по обращению с ТКО возьмет на себя ООО «ЭкоЦентр».