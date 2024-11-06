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Posted 6 ноября, 12:43

Published 6 ноября, 12:43

Modified 6 ноября, 12:45

Updated 6 ноября, 12:45

Регоператор «Чистый город» прекратил свою деятельность в Ростове-на-Дону

Регоператор «Чистый город» прекратил свою деятельность в Ростове-на-Дону

6 ноября 2024, 12:43
Фото: rostovgazeta.ru. Регоператор «Чистый город» прекратил свою деятельность в Ростове-на-Дону
В рамках реорганизации ООО «ГК „Чистый город“» присоединено к ООО «ЭкоЦентр». В связи с этим компания завершает свою деятельность в Ростове-на-Дону. Информация размещена на сайте регоператора.

Продолжительное время «Чистый город» занимался коммунальными услугами по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. Однако в конце октября ООО «ГК „Чистый город“ стало частью ООО „ЭкоЦентр“, таким образом, прекратило свою деятельность.

Реорганизацию провели для оптимизации работы и улучшению качества услуг. Представители компании отметили, что на клиентах изменения никак не отразятся. Все действующие договоры, которые были заключены с «Чистым городом», останутся действительными. Теперь все обязанности по обращению с ТКО возьмет на себя ООО «ЭкоЦентр».

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Ранее RostovGazeta рассказала, как растут свалки на Комсомольской площади в Ростове-на-Дону. Жители города пожаловались на помойные кучи с новогодними елками возле жилых домов.

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