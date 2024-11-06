Ростовчане пожаловались на опасную ветку над головами на Сельмаше

Впрочем, как показывает практика, ждать решения сельмашевцам, возможно, придется долго. Как с незаконным рынком, развернутом прямо в пешеходной зоне, с которым власти Ростова не могут справиться уже больше трех лет. И нелегальной парковкой на пешеходной зоне, где машины в прямом смысле давят детей. В донском ГАИ обещали решить эту ситуацию, но не смогли.