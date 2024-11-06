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Posted 6 ноября, 14:21

Published 6 ноября, 14:21

Modified 6 ноября, 14:25

Updated 6 ноября, 14:25

Ростовчане пожаловались на опасную ветку над головами на Сельмаше

Ростовчане пожаловались на опасную ветку над головами на Сельмаше

6 ноября 2024, 14:21
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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители ростовского микрорайона Сельмаш, дома на улице Сержантова, 9. Жители возмущены тем, что огромные ветки, которые висят над тротуаром уже больше 10 месяцев, никто не убирает, ведь они могут упасть на автомобили и головы самих горожан.

Люди сообщили редакции RostovGazeta, что ветки растущего на Сержантова дерева обломились и буквально повисли на пожарном гидранте, угрожая обрушиться на стоящие рядом автомобили или вовсе на головы людей.

При этом рядом находится несколько социальных учреждений — школа, музыкальная школа, больница, детский сад. Именно по этой улице каждый день проходят тысячи людей, в том числе и дети, мамы с колясками и пенсионеры.

«Эти ветки висят просто на честном слове, и просто чудо, что еще никто не пострадал», — говорит один из жителей дома, расположенного рядом.

Жители района уже неоднократно сообщали в местную администрацию о проблеме, но там не отреагировали.

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В январе в администрации сообщили на жалобу жителей, что информация направлена на рассмотрение в МКУ «УЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону. В феврале власти отчитались, что в марте на место прибудут специалисты, которые установят, баллансодержателя территории, на которой растет злополучное дерево.

«С января месяца проблема так и не решена! В начале ноября нам сообщили, что по указанному адресу планируется комиссионный выход сотрудников МКУ „УЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону, но прошел уже почти год, чего ждут? Чтобы кого-нибудь убило?“ — возмущается местный житель.

Впрочем, как показывает практика, ждать решения сельмашевцам, возможно, придется долго. Как с незаконным рынком, развернутом прямо в пешеходной зоне, с которым власти Ростова не могут справиться уже больше трех лет. И нелегальной парковкой на пешеходной зоне, где машины в прямом смысле давят детей. В донском ГАИ обещали решить эту ситуацию, но не смогли.

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