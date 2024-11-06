Ростовчане пожаловались на опасную ветку над головами на Сельмаше

Posted 6 ноября, 14:21
Published 6 ноября, 14:21
Modified 6 ноября, 14:25
Updated 6 ноября, 14:25
Люди сообщили редакции RostovGazeta, что ветки растущего на Сержантова дерева обломились и буквально повисли на пожарном гидранте, угрожая обрушиться на стоящие рядом автомобили или вовсе на головы людей.
При этом рядом находится несколько социальных учреждений — школа, музыкальная школа, больница, детский сад. Именно по этой улице каждый день проходят тысячи людей, в том числе и дети, мамы с колясками и пенсионеры.
«Эти ветки висят просто на честном слове, и просто чудо, что еще никто не пострадал», — говорит один из жителей дома, расположенного рядом.
Жители района уже неоднократно сообщали в местную администрацию о проблеме, но там не отреагировали.
В январе в администрации сообщили на жалобу жителей, что информация направлена на рассмотрение в МКУ «УЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону. В феврале власти отчитались, что в марте на место прибудут специалисты, которые установят, баллансодержателя территории, на которой растет злополучное дерево.
«С января месяца проблема так и не решена! В начале ноября нам сообщили, что по указанному адресу планируется комиссионный выход сотрудников МКУ „УЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону, но прошел уже почти год, чего ждут? Чтобы кого-нибудь убило?“ — возмущается местный житель.
Впрочем, как показывает практика, ждать решения сельмашевцам, возможно, придется долго. Как с незаконным рынком, развернутом прямо в пешеходной зоне, с которым власти Ростова не могут справиться уже больше трех лет. И нелегальной парковкой на пешеходной зоне, где машины в прямом смысле давят детей. В донском ГАИ обещали решить эту ситуацию, но не смогли.