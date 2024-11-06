Спасатели дали подробности о страшном пожаре в промзоне Таганрога

Posted 6 ноября, 11:32
Published 6 ноября, 11:32
Modified 6 ноября, 11:34
Updated 6 ноября, 11:34
Возгорание произошло около часа дня 6 ноября. Огонь охватил цех по производству детских площадок на улице Москатова, 35 в Таганроге. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
К тушению привлекли 24 спасателя и семь единиц техники.
О пострадавших не сообщалось.
Жители Таганрога делятся кадрами с места событий. По их словам, от эпицентра пожара разносится едкий дым горящего пластика. Из-за сильного ветра дым всё быстрее окутывает весь город.
Ранее на ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области.