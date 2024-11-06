Спасатели дали подробности о страшном пожаре в промзоне Таганрога

Возгорание произошло около часа дня 6 ноября. Огонь охватил цех по производству детских площадок на улице Москатова, 35 в Таганроге. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.