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Posted 6 ноября, 11:32

Published 6 ноября, 11:32

Modified 6 ноября, 11:34

Updated 6 ноября, 11:34

Спасатели дали подробности о страшном пожаре в промзоне Таганрога

Спасатели дали подробности о страшном пожаре в промзоне Таганрога

6 ноября 2024, 11:32
Фото: видео RostovInside. 1MI. Спасатели дали подробности о страшном пожаре в промзоне Таганрога
Цех по производству детских площадок горит в Таганроге на площади в 1000 квадратных метров, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло около часа дня 6 ноября. Огонь охватил цех по производству детских площадок на улице Москатова, 35 в Таганроге. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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К тушению привлекли 24 спасателя и семь единиц техники.

О пострадавших не сообщалось.

Жители Таганрога делятся кадрами с места событий. По их словам, от эпицентра пожара разносится едкий дым горящего пластика. Из-за сильного ветра дым всё быстрее окутывает весь город.

Ранее на ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области.

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