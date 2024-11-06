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Posted 6 ноября, 07:58

Published 6 ноября, 07:58

Modified 6 ноября, 07:58

Updated 6 ноября, 07:58

Специалисты обсудили методы борьбы с лишним весом

Специалисты обсудили методы борьбы с лишним весом

6 ноября 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney.
Круглый стол, посвященный борьбе с лишним весом, прошел в издательском доме «Аргументы и факты» 28 октября. Он собрал ведущих экспертов в данной области. Также своим опытом поделилась актриса, участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская.

Согласно данным статистики, в нашей стране каждый второй имеет избыточную массу тела, а ожирением страдает треть населения. Об этом пишет портал newsnn.ru.

Лишний вес может привести к развитию тяжелых заболеваний, в том числе и онкологических. Татьяна Маркова, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Российского университета медицины Минздрава России, подчеркнула, что ожирение является серьезной угрозой здоровью.

Лишь двум процентам худеющих людей удается удерживать полученный результат. Причинами этого являются стресс, неправильное питание и отсутствие эффективных решений.

Важно обращать внимание на современные подходы к коррекции веса. Одним из них является отечественный препарат «Велгия», позволяющий не только снизить вес, но и восстановить метаболическое здоровье. Он предлагает современное решение для тех, кто устал от диет.

Современная терапия с использованием «Велгии» может стать важным шагом на пути к снижению веса и уменьшению рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Она позволяет заботиться о здоровье, не отказывая себе в удовольствиях.

Лишний вес необходимо признать проблемой и обратиться к специалистам, сделав первый шаг к своему здоровью.

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