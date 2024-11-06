Специалисты обсудили методы борьбы с лишним весом

Posted 6 ноября, 07:58
Published 6 ноября, 07:58
Modified 6 ноября, 07:58
Updated 6 ноября, 07:58
Согласно данным статистики, в нашей стране каждый второй имеет избыточную массу тела, а ожирением страдает треть населения. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Лишний вес может привести к развитию тяжелых заболеваний, в том числе и онкологических. Татьяна Маркова, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Российского университета медицины Минздрава России, подчеркнула, что ожирение является серьезной угрозой здоровью.
Лишь двум процентам худеющих людей удается удерживать полученный результат. Причинами этого являются стресс, неправильное питание и отсутствие эффективных решений.
Важно обращать внимание на современные подходы к коррекции веса. Одним из них является отечественный препарат «Велгия», позволяющий не только снизить вес, но и восстановить метаболическое здоровье. Он предлагает современное решение для тех, кто устал от диет.
Современная терапия с использованием «Велгии» может стать важным шагом на пути к снижению веса и уменьшению рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Она позволяет заботиться о здоровье, не отказывая себе в удовольствиях.
Лишний вес необходимо признать проблемой и обратиться к специалистам, сделав первый шаг к своему здоровью.