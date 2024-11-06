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Posted 6 ноября, 07:21

Published 6 ноября, 07:21

Modified 6 ноября, 07:23

Updated 6 ноября, 07:23

Суд не принял иск Росприроднадзора о загрязнении реки Дон в Ростове

Суд не принял иск Росприроднадзора о загрязнении реки Дон в Ростове

6 ноября 2024, 07:21
Суд отклонил иск Росприроднадзора на 31 миллион рублей за загрязнение реки Дон в Ростовской области, сообщается в картотеке дел.

Иск направляло Черноморо-Азовское морское управление федеральной службы. Оно требовало взыскать чуть больше 31 миллиона рублей с Азовского завода стройматериалов за загрязнение реки Дон в водоохранной зоне.

Но суд иск отклонил, мотивируя это тем, что контрольные мероприятия проводились с нарушениями закона.

Будет ли Росприроднадзор добиваться повторного рассмотрения иска, пока неизвестно.

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В середине октября в реке Дон под Азовом обнаружили солярку. Загрязнение реки могло произойти из-за утечки топлива у судна.

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