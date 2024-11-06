Суд не принял иск Росприроднадзора о загрязнении реки Дон в Ростове

Posted 6 ноября, 07:21
Published 6 ноября, 07:21
Modified 6 ноября, 07:23
Updated 6 ноября, 07:23
Иск направляло Черноморо-Азовское морское управление федеральной службы. Оно требовало взыскать чуть больше 31 миллиона рублей с Азовского завода стройматериалов за загрязнение реки Дон в водоохранной зоне.
Но суд иск отклонил, мотивируя это тем, что контрольные мероприятия проводились с нарушениями закона.
Будет ли Росприроднадзор добиваться повторного рассмотрения иска, пока неизвестно.
В середине октября в реке Дон под Азовом обнаружили солярку. Загрязнение реки могло произойти из-за утечки топлива у судна.