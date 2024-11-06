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Posted 6 ноября, 08:34

Published 6 ноября, 08:34

Modified 6 ноября, 08:36

Updated 6 ноября, 08:36

Труп домашней лисицы нашли в мусорном баке под Ростовом

Труп лисицы нашли в мусорном баке под Ростовом

6 ноября 2024, 08:34
Фото: Pxhere. Труп домашней лисицы нашли в мусорном баке под Ростовом
В Батайске в мусорном баке обнаружили труп лисицы, сообщили в социальных сетях местные жители.

Происшествие случилось на Заводской улице в Батайске. В одном из мусорных баков жители нашли свисающий труп лисицы. Животное было чистым и ухоженным, поэтому люди предположили, что лиса была домашней.

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Фото: rostov.mk.ru
«Кто-то после смерти питомца просто выкинул его в мусорку»,
«Даже захоронить не удосужились»,
«Бедная лисичка, какие люди сейчас жестокие», — пишут жители.

Ранее учёный Алексей Тихонов сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области. Этот вид ежей уже внесён в Красную книгу Ростовской области. Ушастые ежи погибают из-за дорог и токсичных грызунов.

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