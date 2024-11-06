Труп лисицы нашли в мусорном баке под Ростовом

Posted 6 ноября, 08:34
Published 6 ноября, 08:34
Modified 6 ноября, 08:36
Updated 6 ноября, 08:36
Происшествие случилось на Заводской улице в Батайске. В одном из мусорных баков жители нашли свисающий труп лисицы. Животное было чистым и ухоженным, поэтому люди предположили, что лиса была домашней.
«Кто-то после смерти питомца просто выкинул его в мусорку»,
«Даже захоронить не удосужились»,
«Бедная лисичка, какие люди сейчас жестокие», — пишут жители.
Ранее учёный Алексей Тихонов сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области. Этот вид ежей уже внесён в Красную книгу Ростовской области. Ушастые ежи погибают из-за дорог и токсичных грызунов.