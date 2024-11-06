Цены на новостройки в Ростове практически перестали расти. Что произошло?

Posted 6 ноября, 12:43
Published 6 ноября, 12:43
Modified 6 ноября, 12:45
Updated 6 ноября, 12:45
В октябре цены на новостройки в городах-миллионниках России росли медленнее, чем в сентябре. Аналитики связывают это с сокращением предложения на рынке первичного жилья.
В Ростове в прошлом месяце стоимость квадратного метра в новостройке в среднем составила 144 тысячи рублей. За месяц она почти не изменилась, увеличившись на 0,3%. При этом количество самих квартир на первичном рынке в Ростове выросло на 3,8%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе составила 5,9 миллиона рублей, а средняя площадь — 39,7 квадратных метра.