Цены на новостройки в Ростове практически перестали расти. Что произошло?

В Ростове в прошлом месяце стоимость квадратного метра в новостройке в среднем составила 144 тысячи рублей. За месяц она почти не изменилась, увеличившись на 0,3%. При этом количество самих квартир на первичном рынке в Ростове выросло на 3,8%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе составила 5,9 миллиона рублей, а средняя площадь — 39,7 квадратных метра.