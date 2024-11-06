rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 12:43

Published 6 ноября, 12:43

Modified 6 ноября, 12:45

Updated 6 ноября, 12:45

Цены на новостройки в Ростове практически перестали расти. Что произошло?

Цены на новостройки в Ростове практически перестали расти. Что произошло?

6 ноября 2024, 12:43
Фото: Unsplash. Цены на новостройки в Ростове практически перестали расти. Что произошло?

Цены на новостройки в Ростове практически перестали расти

Стоимость квартир на первичном рынке в Ростове-на-Дону стагнирует, сообщает «Яндекс. Недвижимость».

В октябре цены на новостройки в городах-миллионниках России росли медленнее, чем в сентябре. Аналитики связывают это с сокращением предложения на рынке первичного жилья.

В Ростове в прошлом месяце стоимость квадратного метра в новостройке в среднем составила 144 тысячи рублей. За месяц она почти не изменилась, увеличившись на 0,3%. При этом количество самих квартир на первичном рынке в Ростове выросло на 3,8%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе составила 5,9 миллиона рублей, а средняя площадь — 39,7 квадратных метра.

Риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге
Узнать подробнее

Ранее стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку.

Читайте также:
Жители Ростова стали массово скупать офисы в октябреСпрос на квартиры в новостройках Ростова рухнул на 64%Средняя стоимость аренды квартиры в Ростове перевалила за 30 тысяч в месяц
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Рынок недвижимости в Ростове#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика