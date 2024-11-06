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Posted 6 ноября, 15:37

Published 6 ноября, 15:37

Modified 6 ноября, 15:39

Updated 6 ноября, 15:39

Тягач раздавил легковой автомобиль в смертельном ДТП в Ростовской области

Тягач с прицепом раздавил легковой автомобиль на трассе в Ростовской области

6 ноября 2024, 15:37
Фото: 1MI. Тягач раздавил легковой автомобиль в смертельном ДТП в Ростовской области
Водитель отечественного легкового автомобиля вылетел на встречку и оказался под колесами седельного тягача с прицепом в Ростовской области, информирует Госавтоинспекция региона.

Серьезная авария произошла днем 6 ноября на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе. Неустановленный водитель LADA Granta, по предварительным данным, во время движения выехал на встречную полосу, по которой мчал тягач Sitrak, под управлением 37-летнего автомобилиста.

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К сожалению, столкновения не удалось избежать. Половина легковушки, включая передние сидения, под весом грузовика вмялась в асфальт. Кроме того, у авто оторвало два колеса и выдавило двери. При таких повреждениях транспортного средства водитель просто не выжил.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее самосвал снес крышу легкового авто в Ростовской области. Водителя не удалось спасти.

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