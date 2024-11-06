Тягач с прицепом раздавил легковой автомобиль на трассе в Ростовской области

Posted 6 ноября, 15:37
Published 6 ноября, 15:37
Modified 6 ноября, 15:39
Updated 6 ноября, 15:39
Серьезная авария произошла днем 6 ноября на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе. Неустановленный водитель LADA Granta, по предварительным данным, во время движения выехал на встречную полосу, по которой мчал тягач Sitrak, под управлением 37-летнего автомобилиста.
К сожалению, столкновения не удалось избежать. Половина легковушки, включая передние сидения, под весом грузовика вмялась в асфальт. Кроме того, у авто оторвало два колеса и выдавило двери. При таких повреждениях транспортного средства водитель просто не выжил.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее самосвал снес крышу легкового авто в Ростовской области. Водителя не удалось спасти.