Тягач с прицепом раздавил легковой автомобиль на трассе в Ростовской области

К сожалению, столкновения не удалось избежать. Половина легковушки, включая передние сидения, под весом грузовика вмялась в асфальт. Кроме того, у авто оторвало два колеса и выдавило двери. При таких повреждениях транспортного средства водитель просто не выжил.